FC-Bayern-Ikone Giovane Elber wird mit 53 zum ersten Mal Opa

Giovane Elber lässt seine Fans an einem ganz besonderen Familienmoment teilhaben: Der frühere Bayern-Stürmer ist zum ersten Mal Opa geworden und verkündet nun auf Instagram stolz die Geburt seines Enkels Luigi. In seinem Beitrag schwärmt der Brasilianer davon, wie schön es sei, Enkel zu haben, und richtet liebevolle Worte an den neuen Erdenbürger und dessen Eltern. Dazu zeigt die FC-Bayern-Ikone mehrere private Schnappschüsse, die einen seltenen Einblick in sein Familienleben geben und die Freude aller deutlich machen.

Zu den Fotos, die Giovane auf seinem Account postet, schreibt er: "Kinder zu haben, ist wunderbar. Und Enkelkinder zu haben, ist noch schöner." Auf einem Bild sitzt Giovane gemeinsam mit seiner Ehefrau Cíntia auf einem Sofa, sie hält den kleinen Luigi auf ihrem Schoß. Ein weiteres Foto zeigt den stolzen Großvater, wie er liebevoll auf das Baby blickt, das auf einer weißen Decke liegt. Ein dritter Schnappschuss versammelt die frischgebackenen Großeltern zusammen mit Tochter Camilla und deren Partner, alle lächeln in die Kamera, während der kleine Luigi scheinbar seelenruhig in den Armen seiner Oma schläft. Schon im Frühjahr hatte der Ex-Profi die Schwangerschaft seiner Tochter öffentlich gemacht.

Giovane lebt seit vielen Jahren nicht nur in seiner brasilianischen Heimat, sondern auch in Deutschland. Der ehemalige Angreifer spielte hier unter anderem für den VfB Stuttgart, den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Besonders eng ist sein Name bis heute mit dem FC Bayern verbunden, mit dem er zahlreiche Titel feierte. Abseits des Platzes gab Giovane in der Vergangenheit nur selten persönliche Einblicke in sein Leben, umso besonderer wirken die jetzigen Aufnahmen, auf denen der frühere Sportler ganz familiär mit seiner Frau Cíntia, Tochter Camilla und dem kleinen Luigi zu sehen ist. Der Ex-Profi scheint sein Familienleben zu genießen – und diesen neuen Opa-Moment nun ganz besonders.

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Instagram / giovaneelber Giovane Elber sitzt mit seiner Ehefrau Cíntia, die sein Enkelkind im Arm hält, auf einem Sofa, Juni 2026

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Getty Images Giovane Elber vor dem Bundesliga-Spiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt in München am 3. Oktober 2021

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Getty Images Giovane Elber posiert mit dem Europapokal vor der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals 2024/25 in Nyon

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