Seine Karriere als aktiver Fußballer ist vorbei – nun muss sich Weltmeister Philipp Lahm (33) anderweitig beschäftigen. Der Ex-Kicker bekommt dabei nun ein sehr verlockendes Angebot von einem anderen ehemaligen FC Bayern-Star: Stürmer-Legende Giovane Elber (44). Der bietet Lahm im Interview mit Promiflash jetzt tatsächlich einen Job an: "Er soll mit mir nach Brasilien kommen auf meine Rinderfarm, also reiten und richtig arbeiten. Bis jetzt hat er ja noch nicht richtig gearbeitet, der hat ja nichts gemacht, nur Fußball gespielt." Was Lahm wohl zu diesem Angebot sagt?



