Nach Hirntumor-OP: Erin McNaughts Sohn ist weiter krebsfrei

Genau ein Jahr nach der Diagnose hat das australische Model Erin McNaught (44) ein emotionales Update zur Gesundheit ihres kleinen Sohnes Obi geteilt. Auf Instagram verkündete das Model, dass der Junge weiterhin krebsfrei ist – eine Nachricht, die sie sichtlich bewegt hat. "Wir gehören zu den glücklichen Familien. Bisher ist Obi krebsfrei geblieben, und wir zählen jeden einzelnen Tag unsere Glückssterne", schrieb sie in der Bildunterschrift. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Musikproduzenten Stasi Kotaras, hatte Erin im Oktober 2024 ihren Sohn Obi bekommen. Im Juni 2025 wurde der damals 19 Monate alte Junge dann am Gehirn operiert, um einen Tumor zu entfernen: "Ich teile diese Erfahrungen nicht, um Mitleid zu erregen, sondern um einen Einblick zu geben, wie es für kranke Kinder und ihre Familien aussieht, wenn sie eine Diagnose erhalten, die ihr Leben auf den Kopf stellt."

Bei dem Tumor handelte es sich laut Erin um ein sogenanntes Atypical Choroid Plexus Papilloma, kurz aCPP – eine sehr seltene Art von Tumor, der sich zwischen einem gutartigen Papillom und einem aggressiven, bösartigen Krebs bewegt. In ihrem Beitrag schilderte sie die Eingriffe detailliert: Zwei Tage vor der Haupt-OP wurde ein Drainagesystem eingesetzt, um überschüssige Flüssigkeit vom Gehirn abzuleiten. Die Tumor-Operation dauerte dann mehr als sechs Stunden, und Obi benötigte dabei vier Beutel rote Blutkörperchen. Auch wenn Obi inzwischen wohlauf ist, bleiben regelmäßige MRT-Untersuchungen unter Vollnarkose alle vier Monate nötig, da das Risiko eines Rückfalls in den ersten Jahren erhöht ist. In ihrem Post bedankte sich Erin außerdem öffentlich bei der Brainchild Foundation und der Queensland Children's Hospital Foundation.

Den Abschluss der Bilderserie bildete ein Video, das Obi voller Begeisterung beim Anblick eines vorbeifliegenden Hubschraubers zeigt. "Den heutigen Tag genießen – jeden neuen Moment, jedes neue Wort, jeden Trotzanfall und alles dazwischen", schrieb sie dazu. Erin und Stasi hatten erst kürzlich einen weiteren besonderen Moment gefeiert: Am Muttertag hatte Stasi ihr mit einem personalisierten Kinderhemd, auf dem "Willst du Papa heiraten?" stand, einen Heiratsantrag gemacht. Neben dem kleinen Obi hat Erin noch zwei weitere Söhne: Evander und Ennio, die aus ihrer früheren Ehe mit dem britischen Rapper Example (43) stammen.

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Instagram / mcnaughty Model Erin McNaught gibt ein Gesundheitsupdate zu ihrem Sohn, Juni 2026.

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Instagram / mcnaughty Stace Cadet und Erin McNaught, Mai 2026

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Eamonn McCormack / Getty Images Model Erin McNaught 2013

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