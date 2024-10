Das Model Erin McNaught ist zum dritten Mal Mama geworden

Süße Neuigkeiten von Erin McNaught (42): Das australische Model ist wieder Mama geworden! Zusammen mit ihrem Partner Stace Cadet ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Auf Instagram macht Erin die Geburt ihres Babys vor wenigen Stunden bekannt. "Willkommen auf der Welt, Mr. Obi Brooks Kotaras", schreibt sie zu einem Foto, das sie und ihren Sohn unmittelbar nach der Entbindung im Krankenhausbett zeigt. Mit ihrem kurzen Text verrät sie auch direkt seinen Namen und wie glücklich sie ist. "Wir können nicht glauben, wie perfekt du bist und freuen uns beide so sehr über dich", erklärt Erin weiter.

Im Juni lüftete Erin, das süße Geheimnis, dass sie wieder schwanger ist. "Das Leben ist wirklich so verdammt besonders, und ich kann immer noch nicht ganz glauben, wie glücklich wir sind, dass wir im Oktober einen Bubba zur Welt bringen", schwärmte die 42-Jährige damals zu einem süßen Video, in dem sich auch eine Ultraschallaufnahme ihres ungeborenen Kindes befand. Für ihren Liebsten ist es der erste Nachwuchs – für das Model hingegen bereits Baby Nummer drei. Ihre Söhne Evander Maxwell und Ennio Stanley sind bereits neun und sieben Jahre alt – sie stammen aus Erins Beziehung mit dem Musiker Example.

Mit Stace ist Erin seit ungefähr zwei Jahren zusammen. Die Influencerin und der australische Produzent könnten über ihre kleine Familie nicht glücklicher sein. "Wir sind verliebt in ihn, wir können nicht glauben, dass er endlich hier ist", schwärmen die frisch gebackenen Eltern gegenüber Daily Mail zu ihren Baby-News.

Instagram / mcnaughty Erin McNaught mit ihrem Sohn im Oktober 2024

Instagram / mcnaughty Stace Cadet und Erin McNaught

