Bewegende Zeit: Erin McNaught verlobt sich mit Stace Cadet

Was für ein emotionaler Moment: Das Model Erin McNaught (43) hat sich am Muttertag mit ihrem Partner Stace Cadet verlobt. Am Sonntag machte Stace der Australierin den Antrag und das auf eine besonders rührende Weise: Mit einem Kinderhemd, auf dem die Worte "Willst du Papa heiraten?" aufgedruckt waren, umgeben von bunten Luftballons und Geschenken, fragte er sie, seine Frau zu werden. Erin teilte die freudige Neuigkeit mit ihren Fans auf Instagram, wo sie mehrere Fotos aus dem besonderen Moment veröffentlichte – darunter eines, auf dem Stace sie innig umarmt, während sie stolz ihren funkelnden Diamantring in die Kamera hält. "Mit unseren drei wunderbaren Jungs an unserer Seite hat Stasi mich gebeten, seine Frau zu werden. Ich könnte nicht glücklicher sein", schrieb sie dazu.

Zahlreiche prominente Freunde gratulierten dem Paar in den Kommentaren. Die australische Schwimmerin Shayna Jack schrieb begeistert: "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für euch." Auch Sally Obermeder, bekannt aus "Real Housewives of Sydney", meldete sich mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch, Schöne." In ihrer Bildunterschrift ließ Erin auch ihre Gefühle für den Verlobten durchblicken: "Ich liebe dich unendlich. Riesige Vorfreude auf unsere gemeinsamen Abenteuer, was auch immer sie bringen mögen."

Die Verlobung ist für Erin ein besonders bewegender Meilenstein nach einer schweren Zeit. Im vergangenen Jahr hatte das Paar öffentlich gemacht, dass ihr gemeinsamer Sohn Obi, der im Oktober 2024 zur Welt gekommen war, an einem Gehirntumor erkrankt war. Nach einer erfolgreichen Operation teilte Erin auf Instagram mit, wie es ihr in jenen Momenten ergangen war: "Ich stand auf dem Balkon und weinte so heftig, dass ich kaum atmen konnte. Der Gedanke, dass dieser Sonnenaufgang der letzte sein könnte, den wir mit ihm erleben, war unerträglich." Der kleine Obi erholte sich jedoch und machte laut seiner Mutter täglich Fortschritte. Erin hat aus ihrer früheren Ehe zwei weitere Söhne.

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Instagram / mcnaughty Stace Cadet und Erin McNaught, Mai 2026

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Instagram / mcnaughty Stace Cadet und Erin McNaught mit den Kindern, Mai 2026

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Instagram / mcnaughty Stace Cadet und Erin McNaught