Nur drei Wochen Zeit: So wurde Patrick Ball zu JFK Jr.

Patrick Ball spricht offen über seine intensive Vorbereitung auf seine neue Rolle in "Love Story". In der Serie verkörpert der Schauspieler John F. Kennedy Jr. (†38) – und das unter großem Zeitdruck. Gegenüber Variety erzählte Patrick jetzt in einem Gespräch mit Kollegen Paul Anthony Kelly, dass er nach seiner Verpflichtung nur drei Wochen Zeit hatte, um in die Haut der amerikanischen Ikone zu schlüpfen. Unterstützung bekam er dabei von Showmacher Ryan Murphy (60) und dessen Team, die ihn in dieser Phase eng begleiteten und ihm unter anderem einen Dialektcoach zur Seite stellten.

Patrick beschreibt, wie radikal er sich in dieser kurzen Zeit auf die Figur konzentriert hat. Weil er Kanadier ist und einen ganz anderen Sprachrhythmus als John F. Kennedy Jr. hat, stand zunächst die Stimme im Mittelpunkt. Mithilfe des Coaches arbeitete er daran, die charakteristische Sprechweise des früheren Präsidentensohns zu treffen. Gleichzeitig studierte der Serienstar Archivaufnahmen, um Gestik, Körperhaltung und Gang möglichst genau nachzuahmen. "Sobald sie mich eingestellt hatten, besorgten sie mir einen Dialektcoach, weil ich Kanadier bin – ich habe ein völlig anderes Sprechmuster als John F. Kennedy Jr. Ich musste alles über ihn lernen – wie er sich bewegt, wie er spricht, wie er geht. Es war so cool, die Scheuklappen aufzusetzen und mich tausendprozentig auf eine Sache zu konzentrieren", schilderte er im Interview. Das Team um Ryan Murphy habe ihm dabei viele Entscheidungen abgenommen und ihm so erlaubt, den Fokus komplett auf die Figur zu legen.

Auch Patrick kennt den langen Weg bis zu einem großen TV-Projekt nur zu gut. Bevor er mit "The Pitt" im Fernsehen durchstartete, stand er nach eigenen Angaben rund 15 Jahre fast ausschließlich auf Theaterbühnen im ganzen Land. Der Wechsel vor die Kamera kam für ihn erst vor vergleichsweise kurzer Zeit. Dass sich dieser Schritt für ihn verändert hat, zeigte sich zuletzt auch abseits des Sets: Durch den Erfolg von "The Pitt" konnte Patrick eine enorme finanzielle Last hinter sich lassen und seine Studienkredite abbezahlen. Der Schauspieler hatte damit einen persönlichen Meilenstein erreicht, nachdem ihn seine Schulden jahrelang begleitet hatten.

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Instagram / patrickball_ Patrick Ball, Schauspieler

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Getty Images John F. Kennedy Jr., 1999

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Getty Images Patrick Ball bei der Premiere der Serie "The Pitt" in Los Angeles

Nur drei Wochen Vorbereitung: Wie klingt das für euch? Krass professionell – mit Fokus und Coach kann das klappen. Riskant – so eine Ikone braucht mehr Zeit. Ergebnis anzeigen