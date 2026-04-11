Dank "The Pitt"-Erfolg: Patrick Ball ist jetzt schuldenfrei

Patrick Ball hat im Gespräch mit Cultured über einen bedeutenden Wendepunkt in seinem Leben gesprochen. Der Schauspieler konnte dank seiner Rolle in der Serie "The Pitt" rund 80.000 Dollar Studienkredite abbezahlen und wurde dabei sichtlich emotional. "Ich habe meine Studienkredite etwa drei Monate nach Beginn von 'The Pitt' abbezahlt, und das war ein wirklich tiefgreifender Moment, denn ich dachte, ich würde damit sterben", erzählte Patrick unter Tränen. Die finanzielle Belastung habe jahrelang schwer auf ihm gelastet und auch sein Privatleben massiv beeinflusst: "Ich hatte 80.000 Dollar Schulden und war in einer Reihe von gescheiterten Beziehungen, in denen meine finanzielle Unsicherheit ein echtes Problem war."

Vor seinem Durchbruch mit "The Pitt" stand Patrick kurz davor, die Schauspielerei komplett aufzugeben. Er lebte damals mit seiner Freundin in New Haven, doch die Beziehung scheiterte unter anderem an der finanziellen Unsicherheit, die der Beruf des Schauspielers mit sich brachte. Wie der 36-Jährige dem Magazin berichtet, erwog er verschiedene alternative Karrierewege, darunter eine Stelle beim FBI, bei der Handelsmarine oder sogar in einem Fischereicamp in Alaska. Nach der Trennung kehrte er nach North Carolina zurück und bekam ein Jobangebot für eine Fundraising-Position an der High Point University mit einem Jahresgehalt von 100.000 Dollar. Stattdessen entschied er sich jedoch, eine letzte Chance in der Schauspielerei zu ergreifen und nahm an einem Theaterstück in Miami teil. Zurück in New York arbeitete er anschließend in mehreren Jobs gleichzeitig – in einem Café, einem Restaurant, als Kostümassistent für And Just Like That und bei Corporate-Seminaren, bei denen er als Schauspieler engagiert wurde, damit Führungskräfte das Entlassen von Mitarbeitern üben konnten.

In "The Pitt" spielt Patrick den jungen Arzt Dr. Frank Langdon, der in einer Notaufnahme in Pittsburgh arbeitet. Die Figur entwickelt sich vom charmanten Kollegen zu einem Mann mit Suchtproblemen, der Medikamente aus dem Krankenhaus stiehlt. Mittlerweile hat die Rolle dem Schauspieler nicht nur finanzielle Freiheit gebracht, sondern auch berufliche Anerkennung. Patrick wurde für einen Critics' Choice Television Award als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie nominiert und gewann einen Actor Award als Teil des Ensembles der Serie. Zudem gab er sein Broadway-Debüt in dem Stück "Becky Shaw". Während der Arbeit an dem Theaterstück in Miami lernte er auch seine Partnerin Elysia kennen, die später ebenfalls in einer Episode von "The Pitt" zu sehen war. Die Serie ist ab sofort bei HBO Max verfügbar.

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Getty Images Patrick Ball bei der Premiere der Serie "The Pitt" in Los Angeles

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Instagram / patrickball_ Patrick Ball, Schauspieler

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Getty Images Elysia Roorbach und Patrick Ball bei der Afterparty zur Los-Angeles-Premiere von "The Pitt"

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