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Tot aufgefunden: Ex-NFL-Star Aldon Smith verstirbt mit 36
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Tot aufgefunden: Ex-NFL-Star Aldon Smith verstirbt mit 36

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min
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Der plötzliche Tod von Aldon Smith (†36) erschüttert die Football-Welt: Der ehemalige NFL-Star wurde am vergangenen Samstag bewusstlos im Pickup-Truck seines Freundes Amir Shirazi in Los Gatos, Kalifornien, aufgefunden. Zuvor hatten die beiden noch gemeinsam Pizzen an eine Obdachlosenorganisation in der Bay Area ausgeliefert und anschließend einige Besorgungen erledigt. Als Amir kurz ins Haus gegangen war und zurückkehrte, fand er Aldon leblos auf dem Beifahrersitz. Laut San Francisco Chronicle glaubte er zunächst, sein Freund schlafe – doch dann erkannte er, dass etwas ernsthaft nicht stimmte.

Amir rief sofort den Notruf und wandte sich auch an den ehemaligen NFL-Runningback Anthony Dixon, der ebenfalls vor Ort war. Gemeinsam versuchten sie, Aldon zu reanimieren, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Der 36-Jährige wurde anschließend in das Good Samaritan Hospital in San Jose gebracht, wo er später für tot erklärt wurde. Die genaue Todesursache ist bislang ungeklärt. Das Büro des Leichenbeschauers im Santa Clara County ermittelt noch, wie der San Francisco Chronicle berichtet.

Aldon war 2011 von den San Francisco 49ers in der ersten Runde des NFL-Drafts als siebter Pick ausgewählt worden und wurde schnell zu einem der Stars der Franchise. Er stellte den Sack-Rekord des Teams auf und wurde als All-Pro ausgezeichnet. Seine Karriere war jedoch auch von zahlreichen rechtlichen Problemen und Sperren durch die Liga überschattet, die seine Zeit im Profisport immer wieder unterbrachen. Sein früher Tod hinterlässt in der Szene tiefe Betroffenheit.

Aldon Smith beim Trainingscamp der San Francisco 49ers in Santa Clara am 28. Juli 2013
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Aldon Smith beim Trainingscamp der San Francisco 49ers in Santa Clara am 28. Juli 2013
Aldon Smith beim NFLPA Collegiate Bowl in Pasadena
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Aldon Smith beim NFLPA Collegiate Bowl in Pasadena
Aldon Smith im Spiel der Oakland Raiders gegen die New York Jets in Oakland, 34:20-Sieg am 1. November 2015
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Aldon Smith im Spiel der Oakland Raiders gegen die New York Jets in Oakland, 34:20-Sieg am 1. November 2015
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