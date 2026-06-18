Fit? Friseur spricht über Aldon Smiths (†36) letzte Monate

Die Football-Welt steht noch immer unter Schock: Aldon Smith (†36) ist am Samstag im Alter von nur 36 Jahren völlig überraschend verstorben. Der frühere NFL-Star wurde leblos in einem Truck gefunden, nachdem er sich zuvor noch bei einer Hilfsaktion für Obdachlose engagiert hatte. Gemeinsam mit Amir Shirazi hatte Aldon Pizzen an eine lokale Organisation ausgeliefert, als Amir seinen Freund bei der Rückkehr zum Wagen plötzlich bewusstlos auf dem Fahrersitz entdeckte. Gegenüber TMZ erzählt nun sein Stammfriseur Tee Maultsby, wie fit und motiviert der Sportler in den letzten Monaten, aber auch noch wenige Tage vor seinem Tod wirkte.

Tee berichtet, Aldon habe kurz vor seinem Tod einen extrem gesunden Eindruck gemacht. Er habe den Ex-Defense-Star sogar noch aufgezogen, dass er immer noch so aussehe, als könne er jederzeit aufs Feld zurückkehren und die gegnerische Offensive dominieren. "Er hat nie erwähnt, dass es ihm gesundheitlich schlecht geht", erklärt der Barber. Laut ihm habe sich der frühere Profisportler in den vergangenen Monaten sogar intensiv bemüht, sein Leben in noch positivere Bahnen zu lenken – auch, indem er seine Bekanntheit einsetzen wollte, um auf das Thema mentale Gesundheit aufmerksam zu machen.

Zu den genauen Umständen von Aldons Tod ist bisher noch wenig bekannt. Seine Familie wünscht sich jedoch, dass sein Gehirn nachträglich auf CTE untersucht wird – jene Krankheit, die mit wiederholten Kopfverletzungen im American Football in Verbindung gebracht wird. Der Sportler hatte sich in der Zeit vor seinem Tod verstärkt sozialen Projekten gewidmet und offenbar großen Wert darauf gelegt, anderen Menschen zu helfen. Freunde beschreiben ihn als jemanden, der im persönlichen Umgang herzlich gewesen sei und privat Ruhe im engsten Umfeld gesucht habe. Wie sehr ihm seine Mitmenschen am Herzen lagen, zeigte sich auch an seinem letzten Tag, den er damit verbrachte, Bedürftige zu unterstützen.

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Imago Aldon Smith beim NFLPA Collegiate Bowl in Pasadena

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Imago Aldon Smith im Spiel der Oakland Raiders gegen die New York Jets in Oakland, 34:20-Sieg am 1. November 2015

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