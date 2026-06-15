"ALF"-Mutter Anne Schedeen ist mit 75 Jahren verstorben

Anne Schedeen (77) ist tot: Die beliebte Serienmama aus der Kultsitcom "Alf" ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Wie unter anderem Deadline unter Berufung auf ihre Familie berichtet, sei die Schauspielerin am Sonntag friedlich eingeschlafen. Auf der offiziellen Facebook-Seite von Anne veröffentlichte ihre Familie einen emotionalen Abschiedspost, in dem sie die TV-Legende als kreativen Wirbelwind mit großem Herz beschreibt. Besonders ihre Rolle als Kate Tanner, die in der 80er-Jahre-Serie den liebenswert-chaotischen Alien bei sich zu Hause aufnimmt, machte Anne weltweit berühmt.

In der rührenden Botschaft auf Facebook zeichnen Annes Angehörige ein sehr persönliches Bild der verstorbenen Schauspielerin. Sie betonen ihren scharfen Humor, ihre große Freude an ihrer Familie und ihre besondere Schwäche für kleine Hunde. Außerdem erinnern sie an ihre Leidenschaft für Secondhand-Schätze und gute Geschichten und sprechen von einer "Lebensfreude", die in ihren Kunstwerken, Gemälden, Schmuckstücken und Kostümen weiterlebe. Anstatt Blumen zu schicken, bittet die Familie darum, im Sinne von Anne an die Organisation Habitat for Humanity zu spenden. Bestätigt wurde der Tod der Künstlerin auch von ihrem langjährigen Agenten, der noch einmal hervorhob, wie viel Anne ihm und ihrem Umfeld bedeutet habe.

Privat hinterlässt Anne ihren Ehemann Christopher Barrett, mit dem sie über fünf Jahrzehnte verheiratet war, ihre Tochter Tay, weitere Verwandte und ihre beiden geretteten Hunde Roo und Red. Die Schauspielerin, die in Portland im US-Bundesstaat Oregon aufwuchs und schon früh am Theater stand, hatte sich immer wieder liebevoll an ihre "Alf"-Zeit erinnert und damit auch an ihre Serienkinder, mit denen sie über die Jahre in Kontakt geblieben war. Besonders der Tod ihres einstigen Seriensohnes Benji Gregory (†46) hatte sie vor einiger Zeit schwer getroffen. Für viele Fans bleibt Anne als warmherzige, oftmals resolute, aber immer zutiefst zugewandte Serienmutter in Erinnerung.

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United Archives GmbH / ActionPress Anne Schedeen in "Alf"

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Imago Anne Schedeen im Porträt zu ALF, Staffel 1 (1986–1990)

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United Archives GmbH / ActionPress Der Cast der Serie "Alf", 1986