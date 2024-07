Serienmama äußert sich zum Tod von "Alf"-Star Benji Gregory

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der "Alf"-Star Benji Gregory (✝46) gestorben ist. Nun spricht erstmals Anne Schedeen (75), Benjis Serienmutter in der Kultserie, über das Ableben des Schauspielers. "Ich bin am Boden zerstört. Es ist ein schrecklicher Verlust. Ich war gerade dabei, in ein Flugzeug zu steigen, als die Nachricht auf meinem Handy aufploppte. Es hat mir den Wind aus den Segeln genommen und ich war für einen kurzen Moment orientierungslos", trauert die Kate-Tanner-Darstellerin im Interview mit Bild.

102 Folgen lang standen Benji und Anne gemeinsam für die beliebte Serie vor der Kamera. Nach der Ausstrahlung der letzten "Alf"-Folge 1990 blieben die Serienstars locker in Kontakt. Zuletzt hatte die 75-Jährige vor drei Jahren mit Benji und seiner Mutter gesprochen. "Wir hatten eine sehr liebevolle und positive Unterhaltung. Er hat sehr normal auf mich gewirkt. Ich wollte ihn damals auf ein Fan-Event einladen, aber er hat mich abblitzen lassen. Benji wollte mit Hollywood nichts mehr zu tun haben", erinnert sich Anne gegenüber dem Medium.

Als Kind war Benji mit "Alf" weltweit berühmt geworden. Doch nach dem Serienende geriet seine Karriere ins Stocken: So bekam er einige Sprechrollen in Zeichentrickfilmen, größere Projekte blieben jedoch aus. Nach seinem Studium am Academy of Art College in San Francisco kehrte Benji dem Schauspielbusiness den Rücken und ging 2003 zur US Navy. Allerdings musste er diese nach zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen wieder verlassen.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Anne Schedeen in "Alf"

Anzeige Anzeige

Instagram / benji_gregory Benji Gregoy, "Alf-"Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de