"Alf"-Star verrät: Benji Gregory (†46) litt wegen Serie sehr

Im Alter von gerade einmal acht Jahren war der "Alf"-Star Benji Gregory (✝46) weltweit berühmt geworden. Im Interview mit Bild erinnert sich jetzt seine Serienmama Anne Schedeen (75) an ihre gemeinsame Zeit am Set zurück und verrät: "Ich habe Benji als glückliches und gesundes Kind in Erinnerung. Er war so süß und professionell. Er konnte seine Texte immer auswendig und hatte viele Plüschtiere am Set. Er war das einzige Kind am Set. Deshalb musste er schneller erwachsen werden als andere in seinem Alter. Das hat ihm später Probleme bereitet." Nach seiner gescheiterten Schauspielkarriere ging Benji zur US Navy, jedoch wurde er bereits zwei Jahre später aus medizinischen Gründen ehrenvoll entlassen. Ob seine psychische Gesundheit der Grund dafür war, ist nicht bekannt.

Bis zu seinem Tod litt Benji sehr unter seinen mentalen Problemen. "Ich versuche gerade, die Puzzleteile in meinem Kopf zusammenzufügen. Ich habe gestern Nacht mit einem gemeinsamen Freund von Benji und mir gesprochen. Er hat von Benjis Schlafstörungen erzählt und gesagt, dass er manchmal tagelang nicht schlafen konnte. Ich habe auch gehört, dass er gegen seine Depression Ketamin bekommen und dazu noch andere Medikamente eingenommen hat", berichtet die 75-Jährige ebenfalls im Interview. Anne behauptet deshalb: "Seine psychischen Probleme haben Benji das Leben gekostet. Das bestätigt für mich nur, dass Kinder nicht an Hollywood-Sets gehören. Es geht dabei nur ums Geld!"

Benjis Schwester hatte vor wenigen Tagen gegenüber TMZ den Tod des Schauspielers bestätigt: Benji war bereits im vergangenen Monat in seinem Auto auf einem Parkplatz in Arizona tot aufgefunden worden. Auch seine Schwester stellte klar, dass der 46-Jährige an Depressionen, bipolaren Störungen und einer Schlafstörung litt. Sie vermutet deshalb, dass Benji in seinem Fahrzeug eingeschlafen und in der Sommerhitze aufgrund eines Hitzschlags umgekommen war.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Der Cast der Serie "Alf", 1986

Anzeige Anzeige

Instagram / benji_gregory Benji Gregory, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de