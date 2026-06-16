John Paulson (70) und Alina de Almeida erwarten zweites Baby

Für Milliardär John Paulson (70) und seine Verlobte Alina de Almeida gibt es gleich doppelten Grund zur Freude: Das Paar erwartet sein zweites gemeinsames Kind – und plant gleichzeitig eine aufwendige Hochzeit. Wie Page Six berichtet, sollen die Feierlichkeiten im Juni kommenden Jahres in Monaco über drei Tage gehen. Die Trauung ist demnach in der Villa La Vigie auf dem Kap des Monte-Carlo Beach geplant, der anschließende Empfang im Fünf-Sterne-Hotel de Paris. Alina schwärmt gegenüber dem Magazin: "Wir freuen uns auf unsere Hochzeit in Monaco und darauf, unser zweites Kind willkommen zu heißen. Mein Leben ist wie ein wahr gewordener Traum."

Die Einladungen sollen noch nicht verschickt worden sein – die Gästeliste verspricht jedoch, hochkarätig zu werden, da das Paar einem Insider zufolge über ein breites Netzwerk prominenter Freunde verfügt. Dass Monaco als Veranstaltungsort gewählt wurde, könnte auch mit Johns persönlichen Verbindungen dorthin zu tun haben: Er ist Mitglied des Kuratoriums der Princess Grace Foundation und soll gut mit Fürst Albert II. (68) von Monaco befreundet sein. John selbst begründet die Wahl des Ortes gegenüber Page Six so: "Wir haben Monaco gewählt, weil es ultrakultiviert und elegant ist. Es ist das Nonplusultra Europas. Alle unsere Freunde werden es lieben, dorthin zu reisen."

John und Alina lernten sich vor rund fünf Jahren kennen und verlobten sich im April 2024. Im Februar 2025 brachte Alina ihre gemeinsame Tochter Jacqueline zur Welt – benannt nach Johns Mutter. Der 70-jährige Hedgefondsmanager wurde durch eine spektakuläre Wette gegen den amerikanischen Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 weltbekannt. Sein Vermögen wird auf mindestens 4,7 Milliarden US-Dollar geschätzt – also stolze 4,05 Milliarden Euro. Alina ist von Beruf Ernährungsberaterin und verfügt über klinische Erfahrung aus Praktika an der Columbia und Cornell University sowie aus der Arbeit als Gewichtscoach in Krankenhäusern und eigener Praxis.

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Getty Images John Paulson und Alina de Almeida im April 2024

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Getty Images John Paulson und Alina de Almeida bei der Grand Opening-Feier von Serafina Express an der Broad Street in New York City, 13. September 2022

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Getty Images John Paulson, November 2019