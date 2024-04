Während Scheidung: Milliardär John Paulson hat sich verlobt!

Der Milliardär John Paulson (68) und die Fitness-Influencerin Alina de Almeida wagen den nächsten Schritt! Eine nahestehende Quelle des Paares hat jetzt gegenüber Page Six enthüllt, dass die beiden sich verlobt haben sollen. "John und Alina sind seit zweieinhalb Jahren zusammen. Sie sind sehr glücklich miteinander und haben sich verlobt", berichtet der Insider. Und das, obwohl sich John noch inmitten einer dramatischen Scheidung befindet! Vor drei Jahren trennte sich der Superreiche nach 21 gemeinsamen Jahren von seiner Ex Jenny und soll sich mit der 33 Jahre jüngeren Alina einfach aus dem Staub gemacht haben. Danach brach ein immer noch anhaltender Rosenkrieg aus!

Grund für die Auseinandersetzungen seien vor allem die gemeinsamen Immobilien der Noch-Eheleute. Bei der Hochzeit von John und Jenny sei noch nicht absehbar gewesen, dass er später einmal ein solches Vermögen besitzen würde, weshalb sie auf einen Ehevertrag verzichteten. Außerdem will eine Quelle weiter wissen, dass Jenny damals erst durch die sozialen Medien von der Einreichung der Scheidungspapiere ihres Ex erfahren habe und am Boden zerstört gewesen sei. "Es ist unerhört und respektlos, dass er nicht mit ihr persönlich sprechen konnte", erzählt der Informant dem Onlineportal. John schien das damals scheinbar nicht zu stören: Nur fünf Tage nach der Trennung flog er mit seiner Alina in den Urlaub!



Auch bei den Verlobungs-News ist es sehr wahrscheinlich, dass Jenny diese erst über Dritte erfährt. Eine Quelle berichtet gegenüber Page Six, dass sich John Gedanken darüber mache, was die Nachrichten bei seiner Ex-Frau auslösen könnten: "Er versucht, diskret zu bleiben, um Jenny nicht zu beunruhigen." Wird durch diese Neuigkeit jetzt die nächste Runde der Schlammschlacht eingeläutet?

Instagram / effectivelifestyle Alina de Almeida, Februar 2021

Getty Images John Paulson in New York, Dezember 2015

