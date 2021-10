Milliardär John Paulson (65) macht gerade ordentlich Schlagzeilen. Eigentlich ist der US-amerikanische Unternehmer vor allem durch seine geschäftlichen Tätigkeiten bekannt. Im Jahr 2008 wettete er rechtzeitig gegen den einbrechenden Immobilienmarkt und verdiente so während der Weltfinanzkrise fast vier Milliarden US-Dollar. Jetzt steht allerdings sein Privatleben im Fokus der Medien, denn: Der Superreiche trennte sich nun von seiner Ehefrau und machte sich anscheinend mit einer Fitness-Influencerin aus dem Staub!

Wie Page Six berichtet, habe John vor wenigen Wochen die Scheidung von seiner Frau Jenny eingereicht. Bei ihrer Hochzeit vor 21 Jahren sei noch nicht absehbar gewesen, dass John einmal so viel Geld besitzen würde. Deswegen verzichteten sie damals auf einen Ehevertrag. Das könnte den Scheidungsprozess jetzt verkomplizieren. John scheint das offenbar nicht zu stören. Nur fünf Tage nach der Trennung flog er mit der Fitness-Influencerin Alina de Almeida an den Comer See in Italien. Dort besuchten sie eine Hochzeit und konnten laut Zeugen nicht die Finger voneinander lassen. Angeblich sollen sie sich bereits im Sommer kennengelernt haben und nun ein Paar sein.

Insider plauderten gegenüber Perez Hilton aus, dass Johns Frau von alledem nichts gewusst haben soll. "Sie hatte keine Ahnung, dass er die Scheidung wollte. Sie hat das erst durch den Artikel in Page Six erfahren – sie hat es nicht kommen sehen", betonte die Quelle. Dass John jetzt mit Alina zusammen sei, habe Jenny auch erst durch die Medien mitbekommen.

Larry Marano/REX/Shutterstock John Paulson bei den US Open, August 2016

Instagram / effectivelifestyle Alina de Almeida, Dezember 2019

Getty Images John Paulson in New York, Dezember 2015

