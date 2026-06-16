Waffeln: Tom Hanks gibt Travis Kelce Geheimtipp für die Ehe

Auf dem roten Teppich der Premiere des Pixar-Films "Toy Story 5" am 9. Juni in Los Angeles hatte Tom Hanks (69) einen ganz besonderen Ratschlag im Gepäck – und zwar für Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36). Der Schauspieler verriet gegenüber E! News, passend zur bevorstehenden Hochzeit des Paares, was seiner Meinung nach das Geheimnis einer glücklichen Ehe ist: "Der Mann muss sonntags Waffeln machen", erklärte er mit einem Augenzwinkern. Für Tom ist das kein leeres Gerede: Er ist seit 38 Jahren mit seiner Frau Rita Wilson (69) verheiratet und offenbar extrem geübt in der Zubereitung des goldbraunen Gittergebäcks.

Neben seinem Eheratschlag sprach Tom bei der Premiere auch über Taylors neuen Song "I Knew It, I Knew You", den die Sängerin für "Toy Story 5" geschrieben hat. Der Schauspieler, der seit 1995 der Figur Woody seine Stimme leiht, gab zu, erst am Tag der Veröffentlichung davon erfahren zu haben. Dass man ihn so lange im Dunkeln gelassen hatte, nannte er scherzhaft "diabolisch". Taylor selbst hatte sich zuvor auf Instagram über das Projekt geäußert und erklärt, dass es ein Traum für sie gewesen sei, für die beliebten Figuren Musik zu schreiben. "Ich habe mich sofort in 'Toy Story 5' verliebt, als ich das Glück hatte, es in einem frühen Stadium zu sehen, und ich habe diesen Song geschrieben, sobald ich nach Hause kam", schrieb sie.

Travis und Taylor sind seit letztem Sommer verlobt, nachdem sie rund zwei Jahre lang ein Paar gewesen waren. In der Anfangszeit ihrer Beziehung hatte der NFL-Star die Sängerin in einer Episode seines Podcasts "New Heights" scherzhaft darauf angesprochen, dass er sie bei einem Konzert ihrer "Eras Tour" nicht treffen konnte. In einem Interview mit Time erinnerte sich Taylor im Jahr 2023 daran: "Travis hat mich auf seinem Podcast sehr niedlich bloßgestellt, was ich mega cool fand." Kurz darauf hätten sie begonnen, Zeit miteinander zu verbringen – und als sie sein erstes Football-Spiel besuchte, waren sie bereits ein Paar.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Tom Hanks und Travis Kelce

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim Spiel der New York Knicks und Cleveland Cavaliers, Mai 2026

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Kevin Mazur/Getty Images for for TAS Rights Management Der Cast von Toy Story 5, 2026