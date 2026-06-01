Überraschung: Taylor Swift singt Song für "Toy Story 5"

Taylor Swift (36) überrascht ihre Fans mit einer ganz besonderen Ankündigung: Die Sängerin hat einen neuen Song geschrieben – und zwar für keinen geringeren als den fünften Teil der Kultfilmreihe "Toy Story". Das wurde jetzt auf Instagram bekannt. Der Track trägt den Namen "I Knew It, I Knew You" und erscheint am 5. Juni, noch vor dem offiziellen Kinostart des Films am 19. Juni. In ihrem Post ließ Taylor ihre Begeisterung für das Projekt deutlich durchklingen: "Ich habe immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich schon als Fünfjährige verehrt habe, als ich den ersten 'Toy Story'-Film gesehen habe."

Dass der Song so schnell entstand, ist laut Taylor kein Zufall. Sie durfte den Film bereits in einer frühen Fassung sehen – und war sofort begeistert. "Ich habe mich sofort in 'Toy Story 5' verliebt, als ich das Glück hatte, ihn in einer frühen Phase zu sehen, und ich habe diesen Song geschrieben, sobald ich nach Hause von der Vorführung kam. Manchmal weiß man es einfach, oder?", schrieb sie auf Instagram. Der Song ist ab sofort als Vorbestellung erhältlich. In "Toy Story 5" dreht sich die Geschichte um Woody, Buzz Lightyear und die anderen Spielzeuge, deren Daseinszweck bedroht wird, als Bonnie – die inzwischen Andys Spielzeug geerbt hat – sich in ein Hightech-Tablet namens Lilypad verliebt.

Gesprochen werden Woody und Buzz auch im fünften Teil wieder von Tom Hanks (69) und Tim Allen (72), die zuletzt bei Soccer Aid im Londoner Stadion gemeinsam für Aufsehen sorgten. Die beiden liefen beim Charity-Fußballspiel ein, um den Anpfiffball zu übergeben. Auf die Frage, was er bei dem Event mache, antwortete Tim dort schlagfertig: "Wir wissen es nicht, ich mache nur Elfmeter." Taylor selbst ist seit 2012 im Film- und Fernsehbereich tätig und hat neben ihrer Musikkarriere auch als Schauspielerin Erfahrungen gesammelt. In den letzten Tagen machte Taylor schon auf sich aufmerksam durch einen mysteriösen Countdown auf ihrer Website.

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Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

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Getty Images Buzz Lightyear absolviert einen Testflug beim Macy's Thanksgiving Day Parade Balloonfest in East Rutherford, New Jersey

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Getty Images Tim Allen, Schauspieler