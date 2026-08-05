Nach der Traumhochzeit: So sieht Taylor Swifts Eheleben aus

Seit ihrer glamourösen Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36) in New York City sind Taylor Swift (36) und ihr frisch angetrauter Mann weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. Doch nun plauderte die Sängerin aus, wie ihr neues Leben als Mrs. Kelce aussieht – und die Details klingen mehr als idyllisch. Laut einer von Daily Mail zitierten Person aus Taylors Umfeld sei die in Pennsylvania geborene Sängerin aktuell "glücklicher denn je" und ihr Eheleben "bisher wunderschön". Besonders schwärme Taylor davon, Travis nun offiziell ihren Mann nennen zu dürfen: "Sie sagte, sie schmilzt dahin, wenn Travis sie als seine Frau vorstellt."

In ihrem gemeinsamen Zuhause in Kansas City kümmert sich Taylor laut der Quelle um die kleinen Dinge des Alltags. Sie experimentiere in der Küche mit italienischen Gerichten, backe Brot für ihren Mann und trinke dabei hin und wieder ein Glas Weißwein. Nebenbei lerne sie etwas Italienisch. Mit ihren drei Katzen Meredith Grey, Olivia Benson und Benjamin Button sowie Travis' Hund haben die beiden ihr gemeinsames Zuhause bezogen. Die Tiere verstehen sich offenbar bestens miteinander. Das Paar trainiere außerdem täglich gemeinsam – mit langen Spaziergängen, Schwimmen und Krafttraining. Zudem bringe Travis seiner Frau das Golfspielen bei. Die beiden hätten kein Interesse daran, während der Football-Saison getrennte Leben zu führen: "Sie wollen morgens zusammen aufwachen, abends gemeinsam essen und ein echtes Zuhause aufbauen – nicht nur kurze Besuche zwischen Terminen einplanen", heißt es.

Doch Taylor ruht sich nicht nur aus – sie arbeitet auch wieder an neuer Musik. Laut des Insiders soll sie aktuell vor allem an neuen Liebessongs arbeiten, in denen sie ihre Gefühle zu Travis verarbeitet. Ideen tausche sie dabei vor allem mit den Haim-Schwestern aus. Außerdem soll sie Kontakt zu Carly Simon (83) aufgenommen haben, nachdem die Musikerin ihre Parkinson-Diagnose öffentlich gemacht hatte. Taylor habe ihr ihre Unterstützung zugesichert, einen möglichen gemeinsamen Song angesprochen und ihr einen großen Blumenstrauß geschickt.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025