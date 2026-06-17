Verfilmung ungewiss: "Hereditary"-Prequel ist bereits fertig

Regisseur Ari Aster hat überraschende Neuigkeiten für alle Fans von "Hereditary – Das Vermächtnis" parat: Ein Prequel-Drehbuch zum Kulthorrorfilm existiert bereits. Im Rahmen der Bleak Week der American Cinematheque plauderte der Filmemacher aus, dass er längst eine Vorgeschichte zum erschütternden Okkultfilm von 2018 verfasst hat. Einen konkreten Plan für eine Verfilmung gibt es laut Gold Derby allerdings nicht. Wann oder ob überhaupt das Prequel je auf die Kinoleinwände kommen wird, bleibt damit offen.

Während das "Hereditary"-Prequel also vorerst in der Schublade schlummert, hat Ari Aster bereits sein nächstes Projekt in Angriff genommen. Laut Deadline wird der Regisseur bei dem Film "Scapegoat" auf dem Regiestuhl sitzen und auch das Drehbuch selbst geschrieben haben. Die Hauptrolle soll Scarlett Johansson (41) übernehmen, die nach der Lektüre des Scripts Quellen zufolge sofort zugesagt haben soll. Als Produktionspartner ist erneut das Studio A24 mit an Bord, mit dem Aster bereits bei seinen früheren Werken zusammengearbeitet hat. Details zur Handlung des Films werden bislang streng geheim gehalten.

"Hereditary – Das Vermächtnis" erzählt die Geschichte einer Familie, die nach einem Todesfall in ihrer Mitte plötzlich mit unheimlichen und unerklärlichen Ereignissen konfrontiert wird. Der Low-Budget-Streifen aus dem Jahr 2018 brach damals Rekorde für das Produktionsstudio A24 und katapultierte Aster zu internationalem Ruhm. Seither gilt er als eine der prägendsten Stimmen im modernen Horrorgenre. Mit Filmen wie "Midsommar" und zuletzt "Eddington" festigte er seinen Ruf als Meister des verstörenden Kinos.

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Getty Images Ari Aster bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Ari Aster bei der Premiere von A24s "Eddington" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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Getty Images Ari Aster bei der Pressekonferenz zu "Eddington" beim 78. Filmfestival von Cannes

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