Falcos letzte Bilder zeigen ihn so nah wie nie

Kurz vor seinem Tod im Februar 1998 stand Falco (†40) offenbar mitten in den Vorbereitungen für ein großes Comeback. Jetzt tauchen erstmals unveröffentlichte Fotos aus seinem letzten professionellen Fotoshooting auf, das 1997 in Stuttgart und Ludwigsburg stattfand. Fotograf Axl Jansen hielt den österreichischen Musiker damals von einer ungewohnt persönlichen Seite fest – die Bilder entstanden im Rahmen eines neuen Konzepts mit dem Arbeitstitel "Kommissar 2000", das ein neues Kapitel in Falcos Karriere einläuten sollte. Nun erscheinen die Aufnahmen unter dem Titel "Falco: Out of the Dark" erstmals als vollständige Edition beim Anbieter Apheum Frames.

Jansen erinnert sich gegenüber t-online an eine besondere Atmosphäre am Set: "Die Bilder waren von Anfang an auf Nähe angelegt. Deshalb bin ich ganz nah ran. Falco hat sich dabei unglaublich wohlgefühlt, und wir hatten einen Riesenspaß, so dicht an ihm zu arbeiten." Auf den Aufnahmen präsentiert sich der Musiker mit blond gefärbten Haaren und einem auffälligen Glitzerstein an einem seiner Vorderzähne – ein Look, den er der Öffentlichkeit bereits im Sommer 1997 bei einem seltenen Auftritt zeigte. Auch ein tierischer Gast sorgte für eine unerwartete Note: "Der Hund kam vom Stylisten und wurde spontan ins Shooting geholt. Falco war sofort begeistert von der Idee und hat ausgiebig mit dem Tier gespielt", so Jansen. Nach Falcos Tod verschwanden die Negative jahrzehntelang in einem Archiv, ehe sie wiederentdeckt und aufbereitet wurden. Die 32 Aufnahmen sind jeweils auf 100 Exemplare limitiert und können im Onlineshop von Apheum Frames ab rund 386 Euro vorbestellt werden.

Falco, der mit bürgerlichem Namen Hans Hölzel hieß, war in den 1980er-Jahren zum Weltstar aufgestiegen. Mit "Rock Me Amadeus" gelang ihm 1986 ein historischer Meilenstein: Er war der erste deutschsprachige Künstler, der mit einem Song die Spitze der US-amerikanischen Billboard-Charts erreichte. Dabei hatte er den Song anfangs gar nicht aufnehmen wollen – seinen Produzenten Rob und Ferdi Bolland soll er damals gesagt haben: "Ich singe den Amadeus-Schmarrn jetzt doch nicht, da traue ich mich in Wien doch nicht mehr auf die Straße." Die folgenden Jahre verliefen für ihn schwieriger, und auch privat hatte er mit harten Schicksalsschlägen zu kämpfen. Unter anderem soll er erfahren haben, dass seine Tochter nicht sein leibliches Kind war. Am 6. Februar 1998 starb Falco nach einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Er wurde 40 Jahre alt.

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Falco 1988

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Falco bei einem Auftritt 1982

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United Archives GmbH/ Action Press Falco, österreichischer Musiker

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