Harry und Meghan reisen mit ihren Kids nach Großbritannien

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) planen nach Informationen des Magazins National Examiner, im nächsten Monat gemeinsam mit ihren beiden Kindern nach Großbritannien zu reisen. Mit dabei: Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), die zum ersten Mal seit vier Jahren wieder britischen Boden betreten würden. Zuletzt war die ganze Familie im Juni 2022 zusammen in England, als sie gemeinsam das Platinjubiläum der verstorbenen Königin Elizabeth (†96) feierten. Anlass der bevorstehenden Reise ist die Eröffnung der Invictus Games 2027, deren Gründer Harry ist. Während Harry in den vergangenen Jahren gelegentlich alleine ins Vereinigte Königreich gereist ist, war Meghans letzter Besuch im September 2022 anlässlich des Staatsbegräbnisses der Queen.

Laut einem Insider soll Harry große Hoffnungen mit dem Trip verbinden – vor allem, was das Verhältnis seiner Kinder zu König Charles (77) angeht. "Er macht sich Sorgen, dass sich alles zu langsam entwickelt und dass Lili und Archie ihren Großvater nie richtig kennenlernen werden", zitiert National Examiner eine Quelle aus dem Umfeld des Herzogs. Gleichzeitig freue er sich sehr auf die Invictus-Veranstaltungen und darauf, Zeit mit seinen Freunden dort zu verbringen. Was die Sicherheit betrifft, soll es Fortschritte geben: "Es gibt angeblich einen Plan, Harry bei diesem bevorstehenden Besuch gewisse Schutzmaßnahmen zu gewähren, was er als gutes Zeichen wertet", so der Insider weiter. Seit dem Rückzug des Paares aus der königlichen Familie im Jahr 2020 stehen ihnen keine durch den Steuerzahler finanzierten Sicherheitskräfte mehr zu.

Für Meghan, die aktuell die Hauptverdienerin der Familie sein soll, soll die Reise hingegen eine belastende Aussicht sein. Der Insider berichtet, sie mache sich Sorgen um Harry und darum, "welchen Effekt die Rückkehr nach England auf ihn haben könnte". Zuletzt war Harry im September 2025 in London, um die WellChild Awards zu besuchen, und traf sich bei dieser Gelegenheit auch kurz mit seinem Vater Charles zu einer Tasse Tee in Clarence House. Für die Kinder wäre es nach Archies Geburt im Mai 2019 und Lilibets Geburt im Juni 2021 einer der wenigen Aufenthalte in der Heimat ihrer Familie.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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Getty Images König Charles auf dem Fahrrad 2021

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie