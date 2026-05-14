Herzogin Meghan soll Hauptverdienerin der Familie sein

Herzogin Meghan (44) soll laut einem neuen Bericht die Hauptverdienerin ihrer Familie sein – während Prinz Harry (41) sich vor allem wohltätigen Projekten widmet. Insider berichten gegenüber Page Six, dass Meghan "im Grunde die Hauptverdienerin" für sich, Harry und ihre beiden Kinder Archie und Lilibet ist. Zuletzt hatte sie für einen kurzen Auftritt eine sechsstellige Gage kassiert. Trotz ihrer Einnahmen soll das Geld bei den Sussexes jedoch "knapp" sein, wie dieselbe Quelle verrät.

Der Grund dafür liegt vor allem in den enormen Lebenshaltungskosten des Paares. Laut einem weiteren Insider benötigen Meghan und Harry mindestens sechs Millionen Dollar (umgerechnet 5.111.603 Euro) pro Jahr. Davon entfallen rund drei Millionen Dollar (umgerechnet 2.555.801 Euro) allein auf privaten Personenschutz für die vierköpfige Familie – Kosten, die seit dem Ende ihres royalen Lebens im Jahr 2020 vollständig selbst getragen werden müssen, seitdem die Royal Family ihnen den Schutz entzogen hat. Dazu kommt die Hypothek für ihr Anwesen im exklusiven Montecito in Kalifornien, das einem Wert von rund 15 Millionen Dollar (umgerechnet 12.779.008 Euro) entspricht. Auch die gemeinsamen Netflix-Projekte des Paares gehören inzwischen der Vergangenheit an. Meghan soll nun sowohl ihre Lifestylemarke As Ever weiter ausbauen als auch neue Schauspielrollen anstreben.

Das finanzielle Bild kommt nicht überraschend, wenn man die jüngsten Entwicklungen rund um das Paar betrachtet. Ihr Leben außerhalb des Königshauses ist seit dem Abschied von den royalen Pflichten immer wieder Gesprächsthema – zuletzt kurz vor ihrem achten Hochzeitstag am 19. Mai, als Royal-Experten öffentlich über angebliche Spannungen in der Ehe der beiden spekulierten. Ex-Palastsprecher Dickie Arbiter hatte dabei in einer Talkshow Harrys Leben nach dem Rückzug aus dem Königshaus kommentiert und die Ehe der Sussexes als schon lange "ein bisschen fragwürdig" wirkend beschrieben.

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Imago Prinz Harry und Meghan verlassen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne, 2026

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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