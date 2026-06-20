Cornelia Funke verrät: Kehren "Die Wilden Hühner" zurück?

Cornelia Funke (67) gibt ihren Traum von einem Comeback der "Wilden Hühner" nicht auf – doch im Film- und Seriengeschäft stößt die Bestsellerautorin bislang auf erstaunlich viel Widerstand. Wie sie jetzt im Gespräch mit dem Spiegel erzählt, hat sie ihre Serienidee gleich an vier Streamingdienste und zwei Fernsehsender geschickt, aber fast nirgendwo eine klare Antwort bekommen. Dabei hat Cornelia einen konkreten Plan: Sprotte, Frieda, Melanie, Trude und Wilma sollen als etwa 30-jährige Frauen zurückkehren – in einer sechsteiligen Serie für Streamer oder TV. Stattdessen könnte das große Wiedersehen der Kult-Clique nun an einem ganz anderen Ort stattfinden: auf der Bühne des Thalia-Theaters in Hamburg.

Im Interview berichtet Cornelia, dass ihr Konzept auf erstaunlich wenig Resonanz gestoßen sei – obwohl die Romanreihe um die Mädchenbande große Erfolge feierte: Alle Bände waren Bestseller. Als Grund vermutet die Schriftstellerin die Zusammensetzung der Chefetagen im Film- und TV-Geschäft: "Es ist eine Geschichte über Frauen. Und in den Entscheiderpositionen bei Sendern und Streamern sitzen immer noch viele Männer, die sich dafür nicht interessieren." Sie habe sogar einmal den Satz gehört: "Die Jungs entscheiden", erzählt sie – und fürchte, dass das auch in diesem Fall zutreffe. Ganz ohne Hoffnung ist Cornelia aber nicht: Aktuell spricht sie mit dem Thalia-Theater darüber, die "Wilden Hühner" zunächst als Bühnenstück zurückzubringen.

Das erste Buch "Die Wilden Hühner" erschien 1993 und erzählt die Geschichte einer Clique von fünf Mädchen. Insgesamt folgten fünf Bände der Reihe, außerdem drei Kinofilme sowie Hörspiele und Theaterfassungen. Cornelia wurde 1958 im Norden des Ruhrgebiets geboren und gilt als eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Kinder- und Jugendbuchautorinnen weltweit. Bekannt ist sie unter anderem auch für ihre Romanreihe "Tintenherz", die ebenfalls verfilmt wurde. Seit vielen Jahren lebt sie in den USA.

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Imago Cornelia Funke zu Gast in der NDR Talkshow im NDR 3 Studio in Hamburg, Aufzeichnung vom 29.04.2026

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Imago Cornelia Funke präsentiert ihr Buch "Tintenherz" auf der Buchmesse 2003 in Frankfurt am Main

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Imago Cornelia Funke bei der Weltpremiere von "Tintenherz" im Cinestar am Potsdamer Platz, Berlin, 09.12.2008