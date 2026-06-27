"Sturm der Liebe"-Star will einen "Wilde Hühner"-Auftritt

Für Sturm der Liebe-Star Johanna Graen könnte nun schon bald ein lang gehegter Kindheitstraum in Erfüllung gehen: Die Schauspielerin hat öffentlich ihr Interesse bekundet, in einer möglichen Neuauflage der Kultreihe "Die Wilden Hühner" mitzuspielen. Autorin Cornelia Funke (67) plant, die berühmte Mädchenbande als etwa dreißigjährige Frauen zurückzubringen – und hat dafür bereits sechs Drehbücher geschrieben, wie sie kürzlich auf Instagram verriet. Unter einem ihrer Beiträge kommentierte Johanna kurzerhand: "Oh, ich wäre auch so gern ein wildes Huhn" und ergänzte in ihrer eigenen Story: "Also ich seh mich da ja."

Im Interview mit Joyn am Rande der "Sturm der Liebe"-Fantage in den Bavaria Studios sprach Johanna nun über ihre besondere Verbindung zu ihrer "Lieblingsbuchreihe" und erklärte, warum sie die Geschichten der "Wilden Hühner" bis heute begeistern. "Ich habe mir dann immer vorgestellt, wie das wäre, so eine Girlsgruppe zu haben", verriet sie. Was sie am Universum rund um Sprotte und ihre Freundinnen besonders schätzt, beschreibt sie als "zeitlose und generationenübergreifende Girlpower". Umso mehr dürfte sie sich darüber freuen, dass Cornelia Funke ihre inoffizielle Bewerbung inzwischen sogar gesehen hat.

Cornelia Funke hatte die Rückkehr der "Wilden Hühner" bereits vor einigen Jahren angekündigt. Nachdem das Projekt zunächst nur wenig Interesse bei Produzenten geweckt hatte, meldeten sich nach einem öffentlichen Aufruf inzwischen mehrere Interessenten. Ob die Serie tatsächlich umgesetzt wird und ob Johanna Graen am Ende Teil der Neuauflage sein wird, bleibt allerdings noch offen. Die Schauspielerin selbst sieht die Entwicklung gelassen und betont gegenüber Joyn: "Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, ob ich dabei bin oder nicht!"

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Imago Wilma, Frieda, Sprotte, Melanie und Trude in "Die Wilden Hühner"

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ARD/Christof Arnold Johanna Graen als Fanny Schätzl in "Sturm der Liebe"

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Imago Cornelia Funke bei der Weltpremiere von "Tintenherz" im Cinestar am Potsdamer Platz, Berlin, 09.12.2008