Harrys Besuch: Prinz William boykottiert Treffen mit Charles

Prinz William (43) soll alles andere als begeistert sein über die geplante Rückkehr von Herzogin Meghan (44) nach Großbritannien. Royalkommentator Tom Sykes berichtet in einer Folge seines Podcasts "The Royalist", dass die Ankündigung eines bevorstehenden Besuchs von Prinz Harry (41) und Meghan bei König Charles III. (77) im britischen Königshaus offenbar für neuen Streitstoff gesorgt hat. Laut einer Quelle soll William sogar damit gedroht haben, "Sandringham zu boykottieren." Noch deutlicher wurde sein Unmut aber nach dem jüngsten Trooping the Colour: Der Thronfolger soll ein traditionsgemäßes Familienessen im Anschluss an die Feierlichkeiten demonstrativ ausgelassen haben.

"William ist so entsetzt über das, was er als Verrat seines Vaters betrachtet, dass er sich geweigert hat, nach dem Trooping the Colour am vergangenen Wochenende am üblichen Familienessen teilzunehmen", erklärt Sykes. Stattdessen soll William die Feierlichkeiten sofort nach dem offiziellen Teil mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) und den drei Kindern verlassen haben. Charles hingegen soll dem Besuch gelassen entgegenblicken: Er freue sich laut der Quelle darauf, Zeit mit seinen Enkeln Archie (7) und Lilibet (5) zu verbringen, die er seit Jahren nicht mehr gesehen haben soll. Berichten zufolge beteiligt sich der König sogar an den Reisekosten für den Trip.

Während William auf Distanz bleibt, soll Harry seinerseits auf eine Annäherung mit seiner Familie hoffen. Royalexperte Dan Wakeford erklärte im Podcast "The Royals Uncensored", Harry bereue frühere öffentliche Aussagen über die Royals. "Er bereut die Dinge, die er in dem Buch und der Dokumentation gesagt hat, und das zu wiederholen, kommt für ihn nicht infrage", so Wakeford. Gleichzeitig betonte der Experte, wie sehr Harry der fehlende Kontakt zu seinem Bruder schmerze: "Was herzzerreißend ist: Er hat irgendwie gehofft, dass William ins Stolpern gerät und sich bei ihm meldet. Er hat keine Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren."

Harry und Meghan planen, das Vereinigte Königreich im Juli im Rahmen der Vorbereitungen für die Invictus Games 2027 zu besuchen. Harry wünscht sich dabei Charles an seiner Seite – laut einem Insider sogar bei der Eröffnungszeremonie in Birmingham. "Harry möchte, dass es passiert – sowohl für die Spiele als auch für ihre Beziehung. Es ist sein Traum, seinen Vater an seiner Seite zu haben", so die Quelle gegenüber The Sun. Ein weiterer Insider betonte zudem gegenüber National Examiner, Harry verbinde große Hoffnungen mit dem Besuch: "Er macht sich Sorgen, dass sich alles zu langsam entwickelt und dass Lili und Archie ihren Großvater nie richtig kennenlernen werden."

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Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie