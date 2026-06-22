Eiza González kämpft sich für ihre neue Rolle zum Sixpack

Für ihre bevorstehende Filmrolle schwitzt sich Eiza González (36) derzeit in Topform. Die Schauspielerin teilte kürzlich auf Instagram ein Selfie aus dem Fitnessstudio, das ihre Fans wohl kaum übersehen haben dürften. In einem engen schwarzen Sport-BH und passenden schwarzen Leggings zeigt die Mexikanerin dabei beeindruckend definierte Bauchmuskeln – das Ergebnis eines offensichtlich sehr intensiven Trainingsplans. Zu dem Foto schrieb sie: "Nach einem Monat Aufbau endlich am Schneiden – und niemand hat mich vor dieser Phase gewarnt. Noch mehr vor dem Dreh – Hilfe."

Der Dreh, auf den Eiza anspielt, ist der des Bodybuilding-Dramas "Iron Jane", bei dem Lissette Feliciano Regie führt und das Drehbuch geschrieben hat. Darin spielt die Schauspielerin Janie John, eine Frau, die nach einer Kindheit voller Vernachlässigung und Unsichtbarkeit in eine Welt eintaucht, in der Schmerz Stärke bedeutet und Körper geformt werden. Die Ankündigung der Rolle machte Eiza bereits Anfang Mai auf Social Media, ebenfalls begleitet von einem Trainingsfoto: "Iron Jane. Willkommen in der Welt des Bodybuildings. Ich bin so stolz, Janes Geschichte erzählen zu dürfen, und diese Reise ist mir sehr besonders."

Hinter den Gym-Selfies steckt jedoch mehr als nur Rollenvorbereitung. In einem Interview mit Women's Health sprach Eiza offen über ihren langen, persönlichen Weg zu einem gesunden Körpergefühl. Als sie zwölf Jahre alt war, verlor sie ihren Vater bei einem Motorradunfall – der Verlust trieb sie dazu, Trost im Essen zu suchen. In einer Zeit, in der junge Frauen im Showbusiness ständig unter dem Brennglas der Boulevardpresse standen, entwickelte sie eine belastete Beziehung zu ihrem eigenen Körper, die sie noch bis ins Erwachsenenalter begleitete. Dazu kamen jahrelang unerkannte gesundheitliche Probleme: Endometriose, Adenomyose und das polyzystische Ovarialsyndrom wurden bei ihr diagnostiziert, nachdem man ihre Beschwerden über Dekaden hinweg als normal abgetan hatte. Heute beschreibt sie Sport nicht mehr als Mittel, um einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, sondern als etwas, das ihr mentale und körperliche Unterstützung gibt.

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Getty Images Eiza González bei der Westküstenpremiere von "Mike & Nick & Nick & Alice" in Santa Monica

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Instagram / eizagonzalez Eiza González, Juni 2026

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Getty Images Eiza González bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles