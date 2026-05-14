Eiza González stählt sich für neue Bodybuilder-Filmrolle

Eiza González (36) bereitet sich mit intensivem Training auf ihre nächste große Rolle vor: In dem Film "Iron Jane" wird die Schauspielerin eine Bodybuilderin verkörpern. Auf Instagram teilte sie kürzlich ein Foto aus dem Fitnessstudio, auf dem sie in einem weißen Sport-BH und braunen Leggings ihre definierten Arm- und Rückenmuskeln in Pose in die Kamera hält. Dazu schrieb sie: "Iron Jane. Willkommen in der Welt des Bodybuildings. Ich bin so stolz darauf, Janes Geschichte zu erzählen, und diese Reise ist mir eine ganz besondere." Am selben Abend zeigte sich die 36-Jährige dann in einem gewagten, tief ausgeschnittenen marineblauen Blazer bei der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" in Hollywood.

Das körperliche Training für die Rolle hat für Eiza offenbar auch eine sehr persönliche Bedeutung. Anlässlich der Essstörungs-Aufklärungswoche teilte die Schauspielerin auf Instagram alte und aktuelle Fotos von sich und öffnete sich über ihre Vergangenheit. "Da ich jetzt für meine Arbeit eine neue Reise mit meinem Körper beginne, fühlt es sich wie ein bedeutender Moment an, anzuerkennen, was für eine Achterbahnfahrt es sein kann, sich in seiner eigenen Haut unsicher zu fühlen", schrieb sie. Sie beschrieb ihre "komplizierte" Beziehung zu ihrem Körper, die nach dem Tod ihres Vaters begann, als sie zwölf Jahre alt war. Um ihre Depressionen zu bewältigen, begann sie zwanghaft zu essen – "in dem Versuch, Schmerz zu lindern, den ich nicht verarbeitet hatte." Mit 13 hatte sie nach eigenen Angaben fast über Nacht rund 13 Kilo zugenommen. Mit 15 Jahren wurde sie für die Serie "Lola, Érase una vez" besetzt und schnell ins Rampenlicht katapultiert, was ihren Kampf mit dem eigenen Körperbild weiter verschärfte.

Trotz allem blickt die Mexikanerin heute mit Stolz auf ihren Weg zurück. "Heute, als erwachsene Frau, wähle ich mich selbst", schrieb sie ihren Fans. "Es war keine einfache Reise, und sie ist noch nicht abgeschlossen." Sie habe gelernt, ihrem Körper Liebe, Respekt und Mitgefühl entgegenzubringen. Mit einer finalen Botschaft schloss sie ihren Post: "Ich möchte nicht so tun, als ob die Reise vorbei wäre, sie ist schwer und komplex. Aber es ist NIEMALS zu spät."

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Getty Images Eiza González im Juni 2025

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Instagram / eizagonzalez Eiza González im Fitnessstudio, 2026

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Getty Images Eiza González, Schauspielerin