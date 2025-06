So denkt Timothée Chalamets Ex Eiza über Beziehung mit Kylie

Eiza González (35) und Timothée Chalamet (29) hatten 2020 eine kurze Romanze. Mittlerweile ist der Hollywood-Schauspieler seit rund zwei Jahren glücklich mit der Reality-TV-Ikone Kylie Jenner (27) liiert. Nun verriet Eiza in einem Interview mit Cosmopolitan, wie offen und wohlwollend sie der Beziehung ihres Ex-Freundes gegenübersteht: "Ich bin besessen von den beiden. Sie wirken so verliebt und so süß zusammen." Zudem lobt sie den Schauspieler ausdrücklich: "Ich liebe Timmy. Ich denke, er ist unglaublich talentiert und einer der liebsten Menschen, die ich kenne." Trotz der Trennung bleibt ihr Verhältnis herzlich, und Eiza freut sich sichtlich über Timothées persönliches und berufliches Glück.

Timothée Chalamet und Kylie Jenner, die seit 2023 miteinander in Verbindung gebracht werden, haben ihre Beziehung erst kürzlich auf ein neues Level gehoben: Erstmals erschienen sie gemeinsam auf dem roten Teppich. Bei den glamourösen 70. David-di-Donatello-Awards präsentierten sich die beiden verliebt und innig. Offenbar ist Timothée auch schon gut in das Familienleben mit Kylies Kindern eingebunden: Eine Insiderquelle verriet gegenüber People, dass der Schauspieler mittlerweile als fester Teil der Familie gesehen wird.

Die Entwicklung der Beziehung zwischen Kylie und Timothée mag für Außenstehende überraschend wirken, doch das Paar scheint bestens miteinander zu harmonieren. Während Kylie erfolgreich ihre Kosmetikmarke und Social-Media-Präsenz ausbaut, feiert Timothée nicht nur auf der Leinwand Erfolge – sondern möglicherweise bald auch auf der Bühne. Nach seiner gefeierten Verkörperung von Bob Dylan (84) im Biopic "A Complete Unknown" mehren sich Gerüchte über einen Auftritt beim diesjährigen Glastonbury-Festival. Dass Singen zu seinen neuen Talenten zählt, stellte er im Film eindrucksvoll unter Beweis.

Getty Images Eiza González, Schauspielerin

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Mai 2025

