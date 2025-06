Gewagt: Eiza González verzaubert in transparentem Kleid

Eiza González (35) hat bei der Serpentine Gallery Summer Party in London alle Blicke auf sich gezogen. Die mexikanische Schauspielerin erschien in einem durchsichtigen Kleid, das nicht nur ihre Figur, sondern auch ihre schwarze Unterwäsche raffiniert in Szene setzte. Mit selbstbewusster Ausstrahlung und einem gekonnten Lächeln posierte Eiza für die Kameras und bewies, dass sie sich in dem gewagten Outfit wohlfühlt.

Das Event selbst gilt als eines der glamourösesten Highlights des Londoner Sommers und zieht jedes Jahr zahlreiche Persönlichkeiten aus Mode, Film und Musik an. Neben anderen Prominenten wie Lily Allen (40), Georgia May Jagger (33) und Kelly Osbourne (40) zählte Eiza zweifellos zu den aufregendsten Erscheinungen des stilvollen Events. Sie unterstrich mit ihrem gewagten Outfit nicht nur ihre Modeaffinität, sondern setzte auch ein klares Statement für Selbstbewusstsein und Individualität.

Abseits des Glamours bewahrte sich Eiza stets ihre Bodenständigkeit und betonte in Interviews oft die Bedeutung persönlicher Verbindungen. Obwohl ihre kurze Romanze mit Timothée Chalamet (29) im Jahr 2020 längst der Vergangenheit angehört, äußerte sie sich kürzlich lobend über ihren Ex-Freund und dessen aktuelle Beziehung. "Ich bin besessen von den beiden. Sie wirken so verliebt und so süß zusammen", schwärmte sie für das Paar im Interview mit Cosmopolitan.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eiza González im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Eiza González, Schauspielerin