Eiza González war wegen Filmkollegin Natalie Portman nervös

Eiza González (35), bekannt aus der Netflix-Serie "3 Body Problem", hat zugegeben, dass sie am Set ihres neuen Films "Fountain of Youth" zunächst ziemlich nervös war, als sie ihrer Kollegin Natalie Portman (43) begegnete. Die Action-Abenteuer-Geschichte, die ab dem 23. Mai auf Apple TV+ zu sehen ist, bringt die beiden Schauspielerinnen unter der Regie von Guy Ritchie (56) zusammen. "Ich war schon immer ein riesiger Fan von ihr. Sie hat mich dazu inspiriert, Schauspielerin zu werden", verriet Eiza People. Auch wenn sie ihre Bewunderung nicht direkt äußerte, erzählte die Mexikanerin lachend: "Ich glaube, sie hat es gemerkt, weil ich so nervös war, mit ihr zu sprechen."

Trotz ihrer anfänglichen Aufregung entwickelte sich am Set schnell eine harmonische Zusammenarbeit zwischen Eiza, Natalie und ihren Co-Stars, darunter John Krasinski (45). Die monatelangen Dreharbeiten, die die Crew rund um den Globus führten, schweißten das Team eng zusammen. Eiza schwärmte von der positiven Atmosphäre, die Regisseur Guy Ritchie am Set geschaffen habe: "Er hat wirklich einen sicheren Raum ermöglicht, in dem wir uns wie eine Familie gefühlt haben." In "Fountain of Youth" spielen Natalie und John ein Geschwisterpaar auf der Suche nach der Quelle ewigen Lebens – während Eiza als geheimnisvolle Widersacherin Esme dabei für Spannung und Action sorgt.

Für die actiongeladenen Kampfszenen des Films musste Eiza ihr körperliches Können unter Beweis stellen und darauf achten, ihre Energie gezielt einzusetzen. Dabei profitierte sie von der Erfahrung ihres Kollegen John, der sie bei den anspruchsvollen Szenen unterstützte. "Er war ein unglaublicher Tanzpartner in diesem ganzen Prozess", schwärmte sie von der Zusammenarbeit. Abseits der Kameras zeigte sich der Hollywood-Star tief beeindruckt von Natalie – nicht nur als Schauspielerin, sondern auch wegen ihres Engagements als Aktivistin und Mutter. Die Verbindung zwischen den beiden war so herzlich, dass es Eiza wie ein Wiedersehen mit einer alten Freundin vorkam: "Es fühlte sich an, als würden wir uns schon ewig kennen."

Anzeige Anzeige

Getty Images John Krasinski, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Eiza González im Mai 2024

Anzeige Anzeige