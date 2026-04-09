Endometriose & Co.: Eiza González sieht Körper als Rüstung

Eiza González (36) spricht in einem Interview mit Women's Health so offen über ihre Gesundheit wie noch nie. Die Schauspielerin enthüllt darin, dass bei ihr Endometriose, Adenomyose und das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) diagnostiziert wurden – Erkrankungen, die jahrelang nicht erkannt worden seien. "Ich habe so lange meine Gefühle heruntergeschluckt, bis mein Körper zu dieser Rüstung wurde", erklärt die 36-Jährige. Eiza beschreibt, wie sie nach dem Tod ihres Vaters, als sie zwölf Jahre alt war, eine schwierige Beziehung zu ihrem Körper entwickelte und wie Trauer und Trauma diese prägten.

Die Schauspielerin berichtet, dass es Jahre dauerte, bis ihre gesundheitlichen Probleme richtig diagnostiziert wurden. "Es ist die übliche Geschichte, die man immer wieder von Frauen hört. Das 'Oh, das ist normal. Das gehört zu deinem Zyklus. Diese Schmerzen sind normal. Dieses Level an Blutungen ist normal. Diese Gewichtszunahme ist normal'", erzählt Eiza. Jahrzehntelang sei sie von Ärzten abgespeist worden. Erst mit 30 Jahren erhielt sie ihre erste Diagnose. "Das Gaslighting über Jahre hinweg, von 'Du hast es' und dann 'Du hast es nicht' von Ärzten. Nur ein kleines Licht am Ende des Tunnels zu bekommen, hat einen Unterschied gemacht", erklärt sie. Mittlerweile habe sie sich entschieden, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, um sich ein Gefühl von Kontrolle zurückzugeben.

In ihrer Beziehung mit Tennisprofi Grigor Dimitrov (34) hat Eiza eine wichtige Stütze gefunden. "Er ist einfach so im Einklang mit sich selbst. Das täglich zu sehen, war sehr lehrreich, und ich war noch nie in so einer erstaunlichen, gesunden, rundum tollen Beziehung mit jemandem, den ich bewundere und zu dem ich aufschaue", schwärmt die Schauspielerin. Auch Fitness spiele eine wichtige Rolle für ihre mentale Gesundheit. "Mich gut in meinem Körper zu fühlen, macht meinen Geist stabil, und das ist riesig für mich", verrät Eiza. Heute versuche sie, geduldiger mit sich selbst zu sein und auf die Signale ihres Körpers zu hören. "Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin", resümiert sie.

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Getty Images Eiza González, Schauspielerin

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Instagram / eizagonzalez Eiza González im Fitnessstudio, 2026

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Getty Images Eiza González im Mai 2024