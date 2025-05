Offiziell: Grigor Dimitrov und Eiza González sind ein Paar

Es ist also wahr! Auf dem Filmfestival in Cannes gab es nicht nur glamouröse Auftritte auf dem roten Teppich, sondern auch eine offizielle Liebesbestätigung: Eiza González (35) und Grigor Dimitrov (34) traten erstmals zusammen als Paar auf. So besuchten die Schauspielerin und der Tennisprofi in der vergangenen Woche gemeinsam die "Women In Cinema"-Gala der Red Sea Film Foundation – Arm in Arm posierten die beiden für die Kameras. Auch später am Abend schwelgte das Paar in romantischer Zweisamkeit, tauschte innige Blicke aus und konnte kaum die Hände voneinander lassen.

Das Versteckspiel scheint nun endgültig vorbei zu sein, nachdem es in den vergangenen Wochen bereits erste Anzeichen für eine Beziehung der beiden gegeben hatte. Anfang Mai wurden Eiza und Grigor bereits in Madrid gesichtet, als sie Händchen haltend durch die Straßen spazierten, wie Bilder von E! News zeigten. Die Schauspielerin unterstützte ihren Liebsten außerdem bei einem Tennisturnier und bejubelte ihn von der Tribüne aus, bevor die beiden sich nach einem Match umarmten. Offiziell bestätigten sie ihre Liebe danach aber nicht. In Cannes ließen sie nun keinen Zweifel mehr: Die beiden schweben auf Wolke sieben!

Die Romanze zwischen Eiza und Grigor überrascht kaum, da beide in der Vergangenheit bereits mit ihrem unbeschwerten Charme für Aufsehen sorgten. Der Sportler wurde in der Vergangenheit mit einigen Promi-Damen in Verbindung gebracht. Auch Eiza schrieb mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen. So datete sie 2022 beispielsweise Hollywoodstar Jason Momoa (45). Zuvor hatte sie außerdem etwas mit Josh Duhamel (52) am Laufen. Nun hat sie wohl in Grigor ihren Traummann gefunden.

Getty Images Eiza González und Grigor Dimitrov im Mai 2025

Getty Images Eiza González, Schauspielerin

