Heimliches Treffen: Prinzessin Kate empfing Melinda Gates

Trotz Hitzewelle und ohne öffentlichen Terminkalender hat Prinzessin Kate (44) vergangenen Dienstag im Windsor Castle eine besondere Gästin empfangen: Melinda French Gates (61) stattete der Prinzessin von Wales einen Besuch ab. Das Treffen wurde zunächst kaum bemerkt, da es erst nachträglich im sogenannten Court Circular vermerkt wurde – dem offiziellen Protokoll der royalen Engagements. Hintergrund des Gesprächs soll Kates Rolle als gemeinsame Schirmherrin der Royal Foundation sein, die sie sich mit ihrem Mann Prinz William (44) teilt, berichtet das Magazin Hello. Fotos des Treffens wurden keine veröffentlicht, und über den genauen Gesprächsinhalt ist nichts bekannt.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die beiden Frauen zu einem privaten Austausch treffen: Schon im vergangenen Jahr hatte Kate die Philanthropin im Windsor Castle empfangen. Melinda ist die Gründerin von Pivotal Ventures, einer Organisation, die sich auf die Stärkung von Frauen und die Förderung von Gleichstellung konzentriert. Sie ist die Ex-Frau von Microsoft-Gründer Bill Gates (70), der selbst derzeit wegen seiner Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) im Fokus steht. Vor dem US-Kongress bezeichnete Bill die Treffen mit Epstein jetzt als "schwerwiegenden Fehler im Urteilsvermögen" und bestritt, von dessen Missbrauch an Mädchen gewusst zu haben.

Kates zurückhaltendes Auftreten war zuletzt Thema eines Interviews mit der Autorin Catherine Mayer, die ein neues Buch mit dem Titel "Divide & Rule" veröffentlicht hat. Gegenüber dem Podcast "A Right Royal Podcast" des Magazins Hello erklärte Catherine: "Sie hat es so geschickt gemacht, einen Weg zu finden, sich der Institution anzupassen." Weiter beschrieb sie Kate als "recht rätselhaft" und betonte: "Sie und William haben einen Freundeskreis gewählt, der keine Medien macht. Sie schaffen sich ein sehr privates Leben in der Öffentlichkeit – was ungeheuer schwierig ist."

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Getty Images Prinzessin Kate bei einem Empfang im St James’s Palace anlässlich 25 Jahre Cancer Research UK

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Getty Images Melinda Gates, September 2023

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Getty Images Bill Gates und Melinda Gates, September 2018