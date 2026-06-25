Jeffrey Epstein drängte sich zwischen Bill und Melinda Gates

Journalist Michael Wolff hat in einem Beitrag auf seiner Substack-Seite neue Details über die Rolle von Jeffrey Epstein (†66) im Scheitern der Ehe von Bill Gates (70) und Melinda (61) enthüllt. Demnach soll der verurteilte Sexualstraftäter die Eheprobleme des Milliardärspaares gezielt zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt haben. Laut Wolffs Recherchen verschaffte sich Epstein einen "Logenplatz" beim Zerfall der Beziehung, indem er sich Bill als Vertrauensperson und mächtigen Problemlöser präsentierte. Melinda machte Epstein später zu einem erheblichen Teil für das Ende ihrer Ehe verantwortlich.

Wolff beschreibt, wie Epstein die Situation rund um das Jahr 2014 für sich nutzte. Bill soll zu dieser Zeit zwei große Herausforderungen gehabt haben: Er wollte die Gates Foundation zu einer globalen Kraft mit ähnlicher Wirkung wie einst Microsoft ausbauen – und er suchte gleichzeitig einen Ausweg aus seiner nach eigener Darstellung unglücklichen Ehe. Epstein soll beide Problemfelder erkannt und für seine Zwecke eingesetzt haben. "Gates und Epstein mussten in ihrer neuen Beziehung zunächst das 'Melinda-Problem' lösen – nicht nur eine eheliche, sondern auch eine unternehmerische Angelegenheit", schrieb Wolff. Melinda hatte laut dem Journalisten früh Epsteins "Google-Vergangenheit" recherchiert und war entsetzt über seine wachsende Nähe zu ihrem Mann. Bill selbst bezeichnete seine Treffen mit dem späteren Angeklagten später als "riesigen Fehler". Zwei Jahre nach Epsteins Tod im Jahr 2019 gaben Bill und Melinda ihre Trennung nach 27 Jahren Ehe bekannt. Melinda äußerte sich zuletzt auch über ihre einzige persönliche Begegnung mit Epstein und sagte: "Haben Sie jemals in Ihrem Leben jemanden getroffen, von dem Sie sofort wissen, dass er böse ist?"

Bill Gates und Melinda French Gates heirateten 1994 und haben drei gemeinsame Kinder. Melinda, die auch als Autorin bekannt ist, blickte kürzlich offen auf die schwierige Phase in ihrer Ehe zurück. "Ich hatte einige sehr, sehr schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe. Ich habe meine Ehe verlassen, ich musste meine Ehe verlassen, ich wollte meine Ehe verlassen", sagte sie. Jeffrey Epstein, der zu Lebzeiten wegen Sexhandels verurteilt worden war, starb im August 2019 in einer New Yorker Gefängniszelle. Sein Tod wurde als Suizid eingestuft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Gates und Melinda Gates, September 2018

Anzeige Anzeige

ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

Anzeige Anzeige

Imago Bill Gates auf einer Fotoveröffentlichung des House Oversight Committee