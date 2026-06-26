Seitenhieb gegen David? Brooklyn schwärmt von Schwiegervater

Während das Verhältnis zu seinen Eltern David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) nach wie vor angespannt ist, zeigt Brooklyn Peltz-Beckham (27) umso mehr Zuneigung für seinen Schwiegervater: In einer Instagram-Story gratulierte der Promi-Spross Nelson Peltz herzlich zum Geburtstag – mit Worten, die kaum wärmer hätten ausfallen können. "Alles Gute zum Geburtstag, Nelson. Ich liebe dich so sehr. Ich bin so glücklich darüber, dass ich dich heute feiern konnte. Danke, dass du der beste Schwiegervater bist", schrieb Brooklyn an den 84-Jährigen.

Die Geste bekommt vor allem vor dem Hintergrund des anhaltenden Familienkonflikts eine besondere Bedeutung. Als David im Mai 2025 seinen 50. Geburtstag feierte, fehlte Brooklyn gemeinsam mit seiner Frau Nicola Peltz-Beckham (31) auf der Party – was damals für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Im Januar 2026 wandte sich Brooklyn dann selbst öffentlich zu Wort und erhob in Instagram-Storys schwere Vorwürfe gegen seine Eltern. Er warf ihnen vor, gezielt versucht zu haben, seine Ehe zu zerstören. "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", stellte er dabei klar.

Der Konflikt soll laut zahlreichen Medienberichten bereits mit Brooklyns Hochzeit begonnen haben. Brooklyn, der älteste Sohn von David und Victoria, erklärte damals außerdem, er habe "jahrelang geschwiegen und alles darangesetzt, diese Angelegenheiten privat zu halten" – seine Eltern hätten jedoch weiterhin die Presse eingeschaltet, weshalb er sich nun selbst zu Wort melde. Seitdem ist das Verhältnis zwischen ihm und seinen Eltern öffentlich zerrüttet, und die beiden Parteien sticheln immer wieder gegeneinander.

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Bekcham und Nelson Peltz posieren

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit Ehefrau Nicola und ihrem Vater Nelson an dessen 84. Geburtstag.