Nach Kritik an Fakeposts teilt Brooklyn neue Traumfotos

Brooklyn Peltz-Beckham (27) sorgt mit neuen Urlaubsfotos aus Südfrankreich für Gesprächsstoff. Der Sohn von David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) teilte jetzt auf Instagram mehrere Eindrücke aus Elton Johns (79) Villa an der französischen Riviera, wo er gemeinsam mit Nicola Peltz-Beckham (31) Zeit verbrachte. Auf den Bildern ist seine Ehefrau unter anderem an einem Teich mit Seerosen, auf Stufen mit Meerblick und auf einem Trampolin zu sehen. Brooklyn selbst posiert barfuß in einer Bucht und blickt auf einem Schnappschuss in die Ferne. Außerdem veröffentlichte das Paar ein Gruppenfoto mit Elton John, dessen Ehemann David Furnish (63) und weiteren Gästen. Besonders auffällig ist die Bilderreihe, weil Brooklyn erst vor Kurzem online mit der Scheinwelt seiner Kindheit abgerechnet hatte und dabei auch inszenierte Social-Media-Posts kritisierte – jetzt wirken seine eigenen Ferienbilder plötzlich selbst wie kleine Inszenierungen.

Nachdem David Furnish in den Kommentaren von einer wunderschönen Zeit geschrieben hatte, antwortete Nicola schwärmerisch: "Wir hatten die unglaublichste Zeit, danke, David. Ich liebe dich so sehr." Der Besuch bei Elton fiel zeitlich mit dem Riviera-Urlaub von Brooklyns Eltern David und Victoria Beckham zusammen, die in der Nähe an der berühmten Pampelonne-Bucht vor Anker lagen. Laut einem Bericht der Daily Mail war Brooklyn zu einem bestimmten Zeitpunkt nur fünf Gehminuten von seinen Eltern entfernt – ein zufälliges Aufeinandertreffen kam dennoch nicht zustande.

Brisant wird der Ferienspaß durch die besondere Beziehung, die Elton zu den Beckhams hat. Der Sänger zählt seit mehr als drei Jahrzehnten zu den engsten Freunden von David und Victoria, ist Patenonkel von Brooklyn und Romeo und wurde von David früher liebevoll "Onkel" genannt. Laut einem Insider versucht Elton im Familienkonflikt strikt neutral zu bleiben: "Er möchte einfach nur ein liebevoller Patenonkel für Brooklyn sein und das wird sich nie ändern."

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn Beckham mit Frau im Urlaub, August 2026

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit Ehefrau Nicola und ihrem Vater Nelson an dessen 84. Geburtstag.

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Getty Images Brooklyn Beckham beim Panel "From Passion to Product" im Rahmen des Tribeca Festival 2026 in New York