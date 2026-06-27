Diamantring: Sind Cruz Beckham und Jackie Apostel verlobt?

Hat Cruz Beckham (21) seiner Freundin Jackie Apostel einen Antrag gemacht? Diese Frage stellen sich derzeit viele Fans des Paares, nachdem Jackie auf Instagram eine Bilderreihe gepostet hat, die für Aufsehen sorgt. Auf einem der Fotos küsst die 30-Jährige Cruz auf die Wange – und an ihrem Ringfinger funkelt ein auffälliger Diamantring. Gut gelaunt posierten die beiden dabei im Trikot von Jackies Heimatteam Brasilien beim WM-Spiel zwischen Brasilien und Schottland in Miami. "Einfach glücklich, hier zu sein", schrieb die Sängerin zu dem Post. Eine offizielle Bestätigung einer Verlobung gibt es bisher nicht, wie Page Six berichtet.

Die Verlobungsgerüchte kommen zu einem besonderen Zeitpunkt: Cruz und Jackie feiern gerade ihr zweijähriges Liebesjubiläum. Anlässlich des Jahrestages widmete der 21-Jährige seiner Freundin süße Worte auf Instagram: "Jackie, es sind zwei Jahre, ich liebe dich mehr denn je. Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe. Ich bin dir für immer dankbar. Du machst mich zur besten Version meiner selbst." Auch Jackie meldete sich zu Wort und schrieb: "2 Jahre damit, meinen liebsten Menschen zu lieben!!!!"

Cruz und Jackie wurden erstmals im Juni 2024 miteinander in Verbindung gebracht, bevor sie ihre Beziehung im Oktober desselben Jahres auf Instagram offiziell machten. Damals schrieb Cruz "Ich liebe dich" über ein Foto von Jackie mit einer Geburtstagstorte. Die beiden haben einen Altersunterschied von zehn Jahren, der von Internettrollen bereits kritisiert wurde – Jackie konterte damals schlagfertig und listete ihre Lieblingsseiten an Cruz auf: "Weil er freundlich, lustig, klug, fürsorglich, ehrgeizig, reif, talentiert, loyal und auch ziemlich gutaussehend ist." Rückendeckung bekommt Jackie offenbar auch von Cruz' Mutter Victoria Beckham (52), die unter Jackies Valentinstagsbeitrag kommentierte: "Wir lieben dich."

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https://www.instagram.com/p/DaBI1K9FGJD/?img_index=1 Cruz Beckham und Jackie Apostel beim WM Spiel Brasilien - Schottland 2026.

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel beim MLS Cup Final 2025 im Chase Stadium in Fort Lauderdale

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel in Paris