Cruz Beckham deutet mit neuer Single Zoff mit Brooklyn an

Neue Musik, alter Familienzoff? Cruz Beckham (21) sorgt mit seiner neuen Single "Turning Red" für Gesprächsstoff. Der Sohn von Victoria (52) und David Beckham (51) hat den Track jetzt während seiner US-Tour mit seiner Band The Breakers veröffentlicht, wie die Daily Mail berichtet. Der Song gehört zur kommenden Debüt-EP "Wear & Tear" und dreht sich textlich um hitzige Momente und sinnlose Streitereien. Fans sind überzeugt, dass das Lied eine weitere Anspielung auf den seit Längerem anhaltenden Familienzoff mit seinem Bruder Brooklyn Peltz-Beckham (27) darstellt, denn der Song macht sich über unnötige Fehden und Frustration lustig.

Cruz selbst beschrieb den Song als bewusst nicht allzu ernst gemeint. "Rot sehen ist eine komödiantische Sicht auf einen völlig unseriösen Moment der Frustration, in diesem Fall im Sport", erklärte er laut Daily Mail. Außerdem sagte er: "Jeder ist ab und zu von seinem Wettbewerbsgeist gepackt, aber am Ende ist es nur Spaß und Spiel." Im Musikvideo kickt Cruz zusammen mit seinen Bandkollegen auf dem Fußballplatz – eine klare Anspielung auf Papa Davids Profi-Karriere. Die lockere Bolzplatz-Atmosphäre kippt allerdings, als die Spieler aneinandergeraten und Cruz blutverschmiert und gezeichnet im Bild zu sehen ist. Zur EP insgesamt sagte Cruz: "Wear & Tear steht für ein gelebtes Leben und all deine bisherigen Lebenserfahrungen – das Gute und das Schlechte, die Lernkurven und alles dazwischen."

Der Familienzoff um Brooklyn schwelt seit Längerem: Anfang des Jahres veröffentlichte Brooklyn ein sechsseitiges Statement, in dem er erklärte, kein Teil von "Brand Beckham" mehr zu sein, und trennte sich öffentlich von seiner Familie. Zuletzt sorgte er mit einem Werbespot für den Lieferservice DoorDash für Aufsehen, in dem er die Familienfehde scheinbar vermarktete – was laut Daily Mail Freunde der Beckhams als "schockierend" empfanden.

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Imago Brooklyn und Cruz Beckham, März 2024

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Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025

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Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023