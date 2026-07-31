Jackie Apostel feuert Cruz Beckham in den USA an

Cruz Beckham (21) hat seine Nordamerika-Tour gestartet – und seine Freundin Jackie Apostel war von Anfang an dabei. Der 21-jährige Sohn von David (51) und Victoria Beckham (52) betrat mit seiner Band The Breakers die Bühne des Clubs The Atlantis in Washington und lieferte dort vor rund 100 Zuschauern eine selbstbewusste Performance ab, bei der er laut Daily Mail sowohl die Lead-Vocals übernahm als auch Gitarre spielte. Jackie schaute dem Musiker dabei stolz vom Rand aus zu und feuerte ihn an. Vor dem Konzert wandte sie sich auf Social Media sogar direkt an die Fans der Hauptstadt: "DC, wer kommt heute Nacht ins The Atlantis?"

Die Nordamerika-Tour folgt auf eine erfolgreiche UK- und Europa-Tournee des Musikers. Als nächstes steht Brooklyn auf dem Tourplan, danach geht es weiter nach Toronto, Chicago, Minneapolis und Seattle sowie Portland, San Francisco und Los Angeles – bevor Cruz wieder nach England zurückkehrt. Das Interesse an den Shows ist riesig: Als er die neuen Tourdaten ankündigte, verzeichnete die Ticketplattform Viagogo einen Anstieg der Seitenaufrufe für seine Nordamerika-Tour um satte 529 Prozent.

Dass Jackie eine bedeutende Rolle in Cruz' musikalischer Karriere spielt, ist kein Geheimnis – das hat er selbst öffentlich gemacht. Er widmete ihr auf Instagram einen ausführlichen Post und schrieb: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand versteht, wie viel Jackie für uns tut. In den letzten Jahren hat Jackie die Band zusammengebracht, Teams vernetzt und dafür gesorgt, dass Dinge erledigt werden. Nichts davon würde ohne sie passieren." Weiter bezeichnete er sie als "treibende Kraft der Band" und als "fünftes Mitglied der The Breakers". Die beiden sind seit 2024 ein Paar – erstmals gemeinsam gesichtet wurden sie beim Glastonbury Festival.

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel beim MLS Cup Final 2025 im Chase Stadium in Fort Lauderdale

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel in Paris