Zwei Jahre Liebe: Cruz Beckham widmet Jackie süßen Beitrag

Cruz Beckham (21) und Jackie Apostel feiern ein besonderes Jubiläum: Zwei Jahre sind die beiden nun ein Paar – und der Sohn von David (51) und Victoria Beckham (52) nutzte Instagram, um seiner Freundin auf die süßeste Art zu gratulieren. In einem Clip ist Jackie mit Gesichtsmaske zu sehen, als Cruz sich zu ihr herüberlehnt und ihr einen Kuss gibt. Dazu teilte er Konzertfotos der beiden, ein Kinderbild von Jackie und einen KI-Clip, der die Sängerin ausgelassen zu Michael Jacksons (†50) "Billie Jean" tanzen zeigt. In seiner Bildunterschrift schrieb er: "Jackie, es sind zwei Jahre vergangen. Ich liebe dich mehr denn je. Happy Anniversary, meine Liebe. Ich bin für immer dankbar für dich. Du machst mich zur besten Version meiner selbst x."

Die Geschichte, wie alles begann, hatte Jackie kürzlich in einer Instagram-Fragerunde mit ihren Fans geteilt. Demnach lernten sich die beiden in einem Musikstudio kennen, wo sie gemeinsam an Songs schrieben. "Wir haben beide so viel Leidenschaft für das, was wir tun, und für Musik reingesteckt", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir wurden wirklich gute Freunde, und dann stehen wir jetzt hier!" Ihr erstes richtiges Date führte die beiden in ein Rooftop-Kino, allerdings in Begleitung einer Freundin. Die Studiosession kurz davor, die bis 3 Uhr morgens gedauert hatte, ließ Jackie nicht als erstes Date gelten – Cruz hätte sie dort nicht mal geküsst. Seine Reaktion darauf: "Ich war nervös!"

Die 30-Jährige gilt heute als wichtige Stütze in Cruz' aufstrebender Musikkarriere. Sie unterstützt ihn beim Schreiben von Songs und bei der Selbstvermarktung. Cruz, der im vergangenen Jahr seine erste Single veröffentlichte und mit seiner Band The Breakers eine Headliner-Tour durch Großbritannien absolvierte, erhielt dafür begeisterte Kritiken. Auch Jackie hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die das Musikbusiness mit sich bringt: "Es ist wirklich beängstigend, und das ist der Grund, warum ich es nicht mache und es nicht könnte", sagte sie gegenüber ihren Followern. "Ich glaube, vor allem heutzutage hängt so viel Erfolg als Künstler davon ab, sich selbst zu promoten und sich ständig zu zeigen." Nun zeigen die beiden erstmal ihre Liebe!

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Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und Jackie Apostel, 2026

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel beim MLS Cup Final 2025 im Chase Stadium in Fort Lauderdale

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham bei den MLS Cup Finals 2025