Cruz Beckham widmet seiner Jackie auf der Bühne einen Song

Cruz Beckham (21) sorgt gerade in den USA für Herzklopf-Momente – auf und vor der Bühne! Der Sohn von David Beckham (51) und Victoria Beckham (52) hat in Washington D.C. seine erste Nordamerika-Tour mit dem Namen "For Your Love Tour" gestartet und stand nur einen Tag später im New Yorker Kultclub Baby’s All Right auf der Bühne. Vor Ort war auch seine Freundin und gleichzeitig Managerin Jackie Apostel, die ihren Liebsten im Publikum lautstark unterstützte. Wie Hello! berichtete, widmete Cruz seiner Jackie bei dem Gig in Brooklyn mitten im Set einen ganz besonderen Song – inklusive einer rührenden Liebeserklärung vor allen Fans.

Der Musiker betrat die kleine Bühne im lässigen Look aus bauchfreiem roten T-Shirt, Jeans und passender Jeansjacke und performte zunächst seine Fanlieblinge wie "For Your Love" und "OPTICS". Währenddessen stand Jackie im Zuschauerbereich ganz in Schwarz mit schwarzem Kopftuch, sang jede Zeile mit und wiegte sich im Takt. Dann der romantische Moment: Cruz griff zum Mikro und kündigte an: "Das ist für mein Mädchen… Jackie", bevor er seine Ballade "Jackie" anstimmte. In dem emotionalen Song, in dem er unter anderem "Ich habe versucht, das Mittel gegen deinen Schmerz zu sein." und "Du hast recht, ich liebe dich mehr" singt, machte der Gitarrist deutlich, wie eng die Verbindung zu seiner Partnerin ist. Nach der Show bedankte er sich online noch einmal bei den Fans mit den Worten "BROOKLYN, WOW, vielen Dank".

Cruz und Jackie lernten sich im Juni 2024 beim Glastonbury Festival kennen. Im Oktober desselben Jahres machte Cruz ihre Beziehung öffentlich, als er auf Instagram Stories zu ihrem Geburtstag "Ich liebe dich" schrieb. Seitdem begleitete Jackie ihn unter anderem zur Paris Fashion Week und auf einen gemeinsamen Urlaub in Italien. Wie Cruz gegenüber SiriusXM Hits 1 Miami verriet, haben ihm besonders seine Eltern bei seiner musikalischen Karriere den Rücken gestärkt. Auch seine Mutter Victoria, die selbst als Sängerin bekannt ist, habe ihm einen klaren Ratschlag mitgegeben: "Du wirst es sowieso tun, also stell sicher, dass du es so gut wie möglich machst."

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Getty Images Cruz Beckham und Jackie Apostel beim MLS Cup Final 2025 im Chase Stadium in Fort Lauderdale

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Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und Jackie Apostel, 2026

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel und Cruz Beckham, Mai 2025

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