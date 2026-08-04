Brooklyn Beckham verpasst David und Victoria knapp im Urlaub

Im sonnigen Saint-Tropez ist es zu einer Beinahe-Begegnung zwischen Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seinen Eltern David (51) und Victoria Beckham (52) gekommen. Der Hobbykoch und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) holten sich am Sonntag beim Eiscafé Barbarac in Saint-Tropez eine Erfrischung – und verpassten dabei Brooklyns Eltern offenbar nur um wenige Minuten. Das berichtet Daily Mail. Mit von der Partie war auch David Furnish (63), der Ehemann von Brooklyns Patenonkel Elton John (79). Zuvor hatten Brooklyn und Nicola Zeit auf Eltons Jacht verbracht, auf der das Paar derzeit zu Gast ist.

Während Brooklyn und Nicola entspannt ihr Eis genossen, sollen David und Victoria den Eisstand laut Berichten nur rund fünf Minuten früher verlassen haben – um anschließend mit Basketball-Legende Michael Jordan (63) zum Mittagessen zu gehen. Sohn Romeo (23) war ebenfalls mit von der Partie. Brooklyn und Nicola zeigten sich bei ihrem Ausflug betont locker: Er in weißem T-Shirt und schwarzen Shorts, sie im kurzen Minirock. Die Stimmung zwischen den beiden wirkte bestens – Brooklyn wurde beim Lachen und Scherzen mit seiner Frau beobachtet.

Dass Brooklyn den gemeinsamen Familienurlaub auf der Luxusjacht seiner Eltern erneut auslässt, fällt auf. David und Victoria verbringen ihre Sommerferien traditionell auf ihrer rund 18 Millionen Euro teuren Superjacht namens Seven und waren zuletzt auch auf den Balearen unterwegs. Weihnachten 2024 war das letzte Mal, dass Brooklyn und Nicola gemeinsam mit der Beckham-Familie fotografiert wurden – seitdem soll der Kontakt zwischen Brooklyn und seinen Eltern und Geschwistern weitgehend abgebrochen sein. Elton, der seit über 30 Jahren mit den Beckhams befreundet ist und von David liebevoll Uncle Elton genannt wird, scheint in dieser Situation auf der Seite seines Patenkindes Brooklyn zu stehen.

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Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David Beckham

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juni 2026

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Getty Images David und Victoria Beckham im Stadion beim WM-Halbfinale Frankreich gegen Spanien in Texas, Juli 2026