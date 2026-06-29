Expertin analysiert: Darum polarisiert Heidi Klums Stimme

Heidi Klum (53) ist seit Jahrzehnten eine der bekanntesten deutschen Persönlichkeiten im internationalen Showbusiness – und ihr Auftreten, vor allem ihre Stimme, sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff. Stimmexpertin Laura Wällnitz hat sich jetzt genauer damit beschäftigt, warum die Germany's Next Topmodel-Chefin so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Im Mittelpunkt der Analyse steht Heidis ganz eigenes stimmliches Markenzeichen: eine hohe, sofort wiedererkennbare Stimmlage, die für manche überdreht wirkt, für andere aber schlicht lebendig und mitreißend ist.

Dass Heidis Stimme polarisiert, ist laut Laura kein Zufall, sondern Teil ihrer öffentlichen Wirkung. Die Expertin erklärt, dass die Moderatorin mit Tempo, Lautstärke und Stimmungswechseln arbeite und damit Aufmerksamkeit gezielt lenke. "Eine hohe Stimme kann unter Druck dünn oder angespannt klingen. Bei ihr wirkt sie meist anders: wach, spielerisch, körperlich präsent", so die Expertin gegenüber Bunte. Dabei habe Heidi selbst in Interviews betont, dass ihre Stimme ein Markenzeichen sei – und dass sie privat durchaus anders spreche: ruhiger und tiefer. Öffentlich hingegen setzt sie auf eine Energie, die sie laut der Stimmexpertin wie eine Bühne erlebe, nicht wie eine Bedrohung.

Heidi, die seit 2019 mit dem Musiker Tom Kaulitz (36) verheiratet ist und vier Kinder hat, ist schon lange nicht mehr nur als Model bekannt. Als Gastjurorin startete sie einst bei der amerikanischen Castingshow "Project Runway", bevor sie mit "Germany's Next Topmodel" zu einer der prägendsten Figuren des deutschen Reality-TV wurde. Ihr Auftreten vor der Kamera hat sich über die Jahre kaum verändert – die unverwechselbare Mischung aus Spielfreude, Direktheit und schnellen Stimmungswechseln ist geblieben. Laut Laura liegt genau darin die Stärke: "Heidi Klum zeigt seit Jahrzehnten ein Prinzip: wie stark Wiedererkennbarkeit sein kann."

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Getty Images Heidi Klum bei der House of Magnum Afterparty im Palais Stéphanie in Cannes, 14. Mai 2026

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Imago Heidi Klum am Set von "Germany’s Next Topmodel" in Los Angeles, 14. März 2025

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025