Peyman Amin bittet: Heidi-Fragen sollen endlich aufhören

Auf der Premiere von Die Verräter - Vertraue Niemandem! Staffel 4 hat Promiflash Peyman Amin (55) getroffen – und das Gespräch nahm eine überraschend deutliche Wendung. Der Experte und ehemalige Modelmanager ist in der neuen Staffel als Kandidat mit dabei und nimmt in der Rolle des Loyalen teil. Als Promiflash ihn auf seine frühere Weggefährtin Heidi Klum (53) ansprach und fragte, ob es zuletzt wieder Annäherungsversuche gegeben habe, ließ Peyman keinen Zweifel daran, dass er das Thema endgültig hinter sich lassen möchte.

Peyman erklärte gegenüber Promiflash, dass er die Zeit mit Heidi grundsätzlich in guter Erinnerung behalte. Zehn Jahre hatte er das Model gemanagt, vier davon saß er als Jurymitglied bei Germany's Next Topmodel. Doch der Abschied habe einen bitteren Beigeschmack hinterlassen: "Der Abschied war ein bisschen traurig, weil man sich nicht in die Augen geschaut hat." Seither gehen beide getrennte Wege - und das, so betonte er, sei in Ordnung so. Seinen größten Wunsch formulierte er dabei unmissverständlich: "Ich hoffe, das ist mein größter Wunsch bei 'Die Verräter', dass endlich ein Schlussstrich gezogen wird beim Thema Heidi und Peyman."

Dass das Thema Heidi Klum Peyman seit vielen Jahren begleitet, machte er im Interview ebenfalls deutlich. Seit gefühlt 20 Jahren werde er immer wieder mit denselben Fragen konfrontiert, sagte er. Das Ende ihrer Zusammenarbeit verlief alles andere als harmonisch: Der Modelagent erfuhr damals nicht von Heidi persönlich, dass die Jury umstrukturiert werden sollte, sondern über die Produktion und den Sender. Seitdem haben die beiden nie wieder miteinander gesprochen.

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Imago Peyman Amin bei der Premiere von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" in Köln

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Getty Images Rolf Scheider, Heidi Klum und Peyman Amin in Las Vegas, Nevada, im Jahr 2009.

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Imago Peyman Amin bei der 4. Staffel von "Die Verräter – Vertraue niemandem"