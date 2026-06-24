Tom Kaulitz enthüllt: So rasant begann die Liebe mit Heidi

In der Talkshow "Bestbesetzung" hat Tom Kaulitz (36) jetzt offen über die Anfänge seiner Beziehung mit Heidi Klum (53) gesprochen. Im Gespräch mit Moderator Johannes B. Kerner blickte der Musiker auf ein Kennenlernen zurück, das er selbst als außergewöhnlich rasant beschreibt. "Bei Heidi und mir ging es von null auf hundert", sagte er laut Bunte in der Sendung. Seit acht Jahren sind die beiden nun ein Paar – und offenbar nach wie vor glücklich verliebt.

Die erste Begegnung hatte im März 2018 bei einer privaten Feier in Los Angeles stattgefunden. Nach den ersten gemeinsamen Tagen war Tom bereits überzeugt, etwas Besonderes gefunden zu haben, und teilte seine Gefühle damals mit einem engen Freund: "Es war ganz toll und ich bin auf Wolke sieben", erzählte er. Kurz darauf zogen die beiden zusammen. Zwar hatten sie zunächst versucht, ihre Liebe geheimzuhalten, doch das war nicht von langer Dauer. Tom scherzte darüber in der Talkshow: "Dann haben wir irgendwann gesagt: Jetzt müssen wir aus dem Schlafzimmer auch mal raus." Den Heiratsantrag plante er noch im selben Winter – und hatte dabei von Anfang an Heidis vier Kinder im Sinn. An einem gemeinsamen Frühstückstisch präsentierte er schließlich den Ring. Ganz nervenfrei war der Moment für ihn allerdings nicht: "Ja klar, da ist man schon so ein bisschen nervös", gab er zu, wie Bunte berichtet.

Tom und Heidi hatten sich nur rund ein Jahr nach ihrem Kennenlernen das Ja-Wort gegeben. Der Gitarrist der Band Tokio Hotel und das Model sind seit 2019 verheiratet. Privat wirken Heidi und Tom heute wie ein eingespieltes Team, das seinen Alltag zwischen Patchworkfamilie, internationalen Terminen und gemeinsamen Projekten organisiert. Die Moderatorin bringt ihre vier Kinder aus früheren Beziehungen mit in die Ehe, die sie und der Musiker eng in ihr Leben einbinden. Immer wieder geben die beiden auf Social Media Einblicke in gemeinsame Reisen, Familienfeiern oder entspannte Momente zu Hause und zeigen sich dabei offen und nahbar.

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Getty Images Tom Kaulitz, Musiker

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes, Mai 2025