Herzogin Meghans neuer Ring löst jetzt royale Vergleiche aus

Herzogin Meghan (44) sorgt mal wieder mit einem Instagram-Video für Gesprächsstoff – diesmal jedoch nicht wegen ihrer Lifestyle-Marke As Ever, sondern wegen eines auffälligen Schmuckstücks. In dem Clip, den sie auf dem Kanal ihrer Marke veröffentlicht hat, zeigt sie frisch geerntetes Obst und Gemüse in einem Weidenkorb und trinkt anschließend draußen eine Tasse Tee. Dabei richteten viele Zuschauer ihren Blick schnell auf ihre Hand, an der ein neuer Ring mit einem dunklen Stein zu sehen ist. Dieser erinnert auf den ersten Blick verblüffend stark an den weltberühmten Saphirring von Prinzessin Kate (44) – und löste damit sofort eine Welle an Spekulationen aus.

Schon bald kursierten Theorien, ob es sich bei dem Ring um ein heimliches Jubiläumsgeschenk von Prinz Harry (41) handeln könnte. Dagegen spricht allerdings, dass das Schmuckstück erstmals bereits am 11. Mai in einem Video zu sehen war – und damit acht Tage vor dem achten Hochzeitstag von Meghan und Harry. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich außerdem klare Unterschiede zu Kates Ring: Meghan trägt ihn am Mittelfinger statt am Ringfinger, und die goldenen Fassungszinken unterscheiden sich deutlich vom Original. Andere Fans verwiesen zudem auf die Lichtverhältnisse und die Unschärfe des Videos, die die Ähnlichkeit verstärkt haben könnten. Um welchen Stein es sich tatsächlich handelt, ist weiterhin unklar.

Kates Ring gehört zu den ikonischsten Schmuckstücken der Welt. Der 12-Karat-Saphir, umgeben von 14 Diamanten und in 18-karätiges Weißgold gefasst, wird auf einen Wert von rund 452.000 Euro geschätzt. Prinzessin Diana (†36) hatte das Stück 1981 selbst beim Juwelier Garrard ausgewählt – ungewöhnlicherweise handelt es sich dabei nicht um ein maßgefertigtes Einzelstück, sondern um ein frei erhältliches Modell aus dem Katalog. Nach Dianas Tod erbte Sohn William den Ring und überreichte ihn bei seiner Verlobung mit Kate. Meghans neuer Ring erinnert nun also nicht nur an eine Schwägerin, sondern auch an eine Königshaus-Legende. Das Instagram-Video, das die Herzogin zuletzt mit dem schlichten Satz "Ein Korb voller Sommer" begleitet hatte, sorgte neben dem Ring vor allem für Verwirrung darüber, was As Ever damit eigentlich bewerben wollte.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Scar Tree Walk in Melbourne während der Australienreise mit Prince Harry

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Getty Images Herzogin Meghan spricht beim Fortune Most Powerful Women Summit 2025 im Salamander Hotel in Washington D.C., Oktober 2025