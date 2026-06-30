Kuss angedeutet: Gigi Birofio und Wale irritieren mit Clip

Walentina Doronina (26) und Luigi Birofio (27) lassen die Gerüchteküche erneut brodeln. In einem neuen Video auf Instagram zeigen sich die beiden Realitystars in einem freizügigen Partneroutfit – und das, was dabei zwischen ihnen passiert, dürfte die Fans aufhorchen lassen: Walentina legt ihre Hand sanft auf Gigis Wange, dann nähern sich die beiden und deuten gemeinsam einen Kuss auf den Mund an. Dazu schreibt die 26-Jährige: "Ihr hattet alle recht… Bald erfahrt ihr mehr." Ergänzend setzt sie unter den Post den Hashtag: "Was sich neckt, das liebt sich."

Mehr als ein Kuss-Andeuten war es zunächst nicht – aber die Botschaft dahinter scheint eindeutig. In den Kommentaren trudeln bereits zahlreiche Meinungen ein. Von Spott und Unverständnis über Humor und Spekulationen. "Doch man – diese Kombi wär geil. Ich glaube, diese Frau würde den Mann im Griff haben", "Gigi mit einem Fisch? Bro, was ist passiert? Miese Zeiten?" und "Das stand nicht auf meiner Bingo-Karte", lauten nur vier von vielen weiteren Reaktionen. Was es mit dem Clip auf sich hat, bleibt bis zur Germany Shore-Ausstrahlung offenbar streng geheim.

Dass die beiden überhaupt wieder miteinander abhängen, ist keine Selbstverständlichkeit. Ihr Verhältnis war jahrelang von lautstarken Auseinandersetzungen geprägt – ein absoluter Tiefpunkt kam 2023 im Sommerhaus der Stars, wo ein Streit in Handgreiflichkeiten endete und zum Rauswurf führte. Im Spätherbst 2025 überraschten Walentina und Gigi dann mit einer unerwarteten Versöhnung. Seitdem mehren sich die Zeichen einer möglichen Annäherung: Anfang Juni tauchten sie bereits gemeinsam in einem Strand-Reel auf, das Walentina anschließend mit einem schlichten "LY" – also "Love You" – kommentierte und dabei Gigi direkt verlinkte.

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Juni 2026

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Juni 2026

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Reality-TV-Stars

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