Blamage: Gigi Birofio erkennt seine eigene Ex-Flamme nicht

In der neunten Folge von Ex on the Beach erlebt Gigi Birofio (27) einen ziemlich unangenehmen Moment. Der Realitystar wird zu einem Überraschungsdate geschickt – doch als die Frau vor ihm steht, scheint er keine Ahnung zu haben, wer sie ist. Obwohl er sich nach außen nichts anmerken lässt, ist ihm die Verwirrung deutlich anzusehen. Während die beiden sich unterhalten, versucht Gigi fieberhaft, sein Gegenüber einzuordnen. Erst als die junge Frau verrät, dass sie Viola heißt, kehrt die Erinnerung langsam zurück.

Wie Gigi ihr gegenüber zugibt, kommt ihm beim Namen ein Bild in den Kopf – ein Auto, ein Nachtclub, ein Pick-up. Schließlich fällt bei ihm der Groschen. "Ich glaube, ich kenn dich!", stellt er erleichtert fest. Die beiden hätten vor zwei oder drei Jahren etwas miteinander gehabt, wie Viola bestätigt – allerdings nur einmal. "Wir haben also intim einfach rumgemacht. Sehr intensiv", resümiert Gigi – offensichtlich so intensiv, dass er sich daran kaum noch erinnern konnte.

Schon zum "Ex on the Beach"-Staffelstart hatte Gigi mit seinem Gedächtnis zu kämpfen. Er zog als erster Kandidat in die Villa ein und wurde direkt zum "Türsteher" ernannt. Als seine Ex Shima auftauchte, erklärte er im Interview: "Shima – und dann kam alles hoch". Er schwärmte sogar: "Wir hatten eine schöne Kennenlernphase. Shima ist ein Mädchen, in das ich mich beim Sex verliebt habe. Sie war wirklich eine 10 von 10." Blöd nur: Shima bremste ihn sofort aus und stellte klar, dass sie zwar intimer geworden seien, aber nicht miteinander geschlafen hätten.

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Friederike Jacobitz Viola, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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