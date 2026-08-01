Gigi Birofio steht total auf "Ex on the Beach"-Eileens Füße

Bei Ex on the Beach entwickeln sich die Dinge zwischen Gigi Birofio (27) und Neuankömmling Eileen rasend schnell. In der zehnten Folge, die ab sofort auf RTL+ zu sehen ist, dürfen die beiden ein gemeinsames Strand-Date verbringen. Zunächst steht eine lockere Runde Minigolf auf dem Programm, bei der Gigi keine Gelegenheit auslässt, Eileen mit Komplimenten und Blicken zu bezirzen. Beim anschließenden Picknick mit Sekt legt er noch einen drauf: "Du bist so schön" und "Ich mag dich echt sehr. Ich kann mich echt in dich verknallen, glaube ich", lässt er sie wissen. Doch dann nimmt das Date eine völlig unerwartete Wendung.

Plötzlich lässt Gigi den Sekt Sekt sein und richtet seinen Blick auf ein ganz bestimmtes Körperteil seiner Date-Partnerin: ihre Füße. "Hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich deine Füße liebe?", fragt er Eileen. Als sie daraufhin verrät, dass sie Schuhgröße 35 trägt, ist es um ihn geschehen. "Schuhgröße 35, wow. Passt direkt in den Mund", kommentiert er begeistert. Worte reichen Gigi dabei nicht – er greift kurzerhand nach Eileens Fuß und knabbert daran. Eileens Einwand, die Füße seien voller Sand, lässt ihn dabei völlig kalt. Sein Fazit fällt entsprechend eindeutig aus: "Geil." Am Ende des Dates gesteht er dann aber doch noch: "Eigentlich will ich dich küssen."

Dass Gigi in der aktuellen Staffel von "Ex on the Beach" für reichlich Gesprächsstoff sorgt, ist nicht neu. Der Realitystar machte zuletzt Schlagzeilen, als er während eines Überraschungsdates seine eigene Ex-Flamme Viola zunächst nicht wiedererkannte. Auch bei Eileen war der Weg nicht ganz geradlinig: Gigi hatte sich zuvor lange für seine Mitstreiterin Shima zurückgehalten und immer wieder betont, dass sie die Richtige für ihn sei. Als das sogenannte Terror-Tablet ihn zwang, zwischen Shima und der Neuankömmling zu wählen, entschied er sich jedoch ohne langes Zögern für Eileen.

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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Instagram / eileensziv Eileen Sziv, Realitystar

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat