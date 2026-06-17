Was läuft da zwischen Walentina Doronina und Gigi Birofio?

Walentina Doronina (26) und Luigi "Gigi" Birofio (27) sorgen gerade wieder für Gesprächsstoff in der Realityszene. Anfang Juni posteten die beiden ein gemeinsames Reel auf Instagram – und das hat es in sich: Am Strand stehen sie zusammen vor der Kamera, untermalt von Justin Biebers (32) Hit "Baby". Walentina kommentierte das Video anschließend mit einem schlichten "LY" – also "Love You" – und verlinkte Gigi dabei direkt. Die Fans rätseln seitdem, ob die langjährige Fehde zwischen den beiden nicht nur beendet ist, sondern sich daraus sogar etwas Romantisches entwickeln könnte.

Dabei war lange nicht abzusehen, dass diese beiden jemals friedlich miteinander umgehen würden. Kennengelernt hatten sie sich 2020 bei "Ex on the Beach", doch der anfängliche Flirt mündete schnell in Zoff. Den Höhepunkt ihres Streits erlebten beide 2023 im "Sommerhaus der Stars", wo es zu einem Handgemenge kam. Die Folge: Gigi und seine damalige Partnerin Dana Feist (29) wurden aus der Show geworfen. Walentinas damaliger Freund Can Kaplan erstattete im Anschluss Anzeige gegen Gigi. Doch schon vergangenes Jahr traten beide gemeinsam bei "Germany Shore" auf – und sind für die aktuelle Staffel des Formats erneut Teil des Casts.

Die Annäherung hatte sich bereits vor einigen Monaten angedeutet: Gigi meldete sich damals auf Social Media zu Wort und erklärte, dass er und Walentina in der Realityszene "zusammen groß geworden" seien. Er bezeichnete sie als eine der besten Arbeitskolleginnen, die er kenne. Walentina schlug damals in dieselbe Kerbe und stellte klar, dass sie ihn nie angezeigt habe – das sei allein ihr Ex gewesen. Und als wäre das nicht genug, machte sie Gigi kurzerhand einen Heiratsantrag per Social Media: "Lass heiraten!"

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Collage: ActionPress, Instagram / walentinadoroninaofficial Gigi Birofio und Walentina Doronina

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Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Gigi Birofio, Reality-TV-Stars

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat